Öğretmen seminerleri iptal mi? Öğretmenlerin 2025 nisan mesleki çalışma programı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen seminer programlarına ilişkin yeni bir duyuru yaptı. 2025 yılı eğitim takvimine göre, ikinci dönem ara tatilinde gerçekleştirilmesi planlanan öğretmen seminerlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. MEB yetkilileri, seminerlerin müfredat güncellemeleri ve mesleki gelişim odaklı içeriklerle devam edeceğini belirtirken, programın uygulanış şekliyle ilgili detayları paylaşacaklarını duyurdu. Peki, Nisan ara tatilinde öğretmen seminerleri iptal mi? İşte konuya dair son gelişmeler…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen öğretmen seminerleri, mesleki gelişimi desteklemek amacıyla uygulanıyor. 2025 yılı Nisan ayında ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan mesleki çalışmalarla ilgili öğretmenler, "Seminerler iptal mi?" sorusuna yanıt arıyor. MEB’den gelen açıklamalara göre, seminerlerin iptal edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Öğretmenler için düzenlenen mesleki çalışma programlarının formatı ve uygulanış şekli hakkında detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ İPTAL Mİ?
Nisan ara tatili, 28 Mart günü başlayan ara tatil 7 Nisan'da son bulacak. Bu süre zarfında planlanan görevli yönetici ve öğretmen seminerlerinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla online yapılması kararlaştırılmıştı.
Fakat Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzası ile illere gönderilen yazıda Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Bayram sonrasına denk gelen 2-3-4 Nisan tarihlerinin de idari izin kabul edilmesiyle seminerlerin iptal edildiği bildirildi.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
İptal edilen nisan seminerlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisinin ilerleyen günlerde uygun tarih aralığı saptanarak yönetici ve öğretmenlerle paylaşılacağı açıklandı.
Online öğretmen seminerlerine katılım Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılıyor. Öğretmen ve yöneticiler platforma, MEBBİS veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.