Öğretmen seminerleri iptal mi? Öğretmenlerin 2025 nisan mesleki çalışma programı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen öğretmen seminerleri, mesleki gelişimi desteklemek amacıyla uygulanıyor. 2025 yılı Nisan ayında ara tatil döneminde gerçekleştirilmesi planlanan mesleki çalışmalarla ilgili öğretmenler, "Seminerler iptal mi?" sorusuna yanıt arıyor. MEB’den gelen açıklamalara göre, seminerlerin iptal edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Öğretmenler için düzenlenen mesleki çalışma programlarının formatı ve uygulanış şekli hakkında detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.