Öğretmenlere yüzde 50 indirimli tren bileti kampanyası: İndirim nasıl alınır, kimleri kapsıyor? Gerekli belgeler neler? İşte detaylar

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öğretmenlere özel bir tren bileti kampanyasını duyurdu. Buna göre öğretmenler, 24–30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren biletlerini yüzde 50 indirimle satın alabilecek. İndirimin kimleri kapsadığı, biletlerin hangi kanallardan alınacağı ve kontrollerde hangi belgelerin geçerli olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.





ÖĞRETMENLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, öğretmenlere 24-30 Kasım tarihlerinde satışa sunulacak yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.





İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILIR?

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. satış kanallarından temin edilebilecek. 24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya ‘mebbis.meb.gov.tr’ adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek" dedi.





KİMLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİNDEN YARARLANABİLİR?

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve yardımcıları,

- Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları,

- Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler yararlanabilir.





'YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASINDAN 48 BİN ÖĞRETMENİMİZ FAYDALANDI'

Bakan Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15’lik indirim sağladıklarını belirterek, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı" ifadelerini kullandı.



