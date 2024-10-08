Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3 maddesi daha kabul edildi. Öğretmenlerin özlük hakları, sorumlulukları, görev tanımı ve disiplin cezalarını detaylarıyla belirleyecek olan teklif kabul edildi. 39 maddelik yasa teklifi ile uzman ve başöğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları kaldırılıyor. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edilen maddeleri neler?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek.
Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edilen maddeleri neler?
- Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.
- Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.
Kariyer basamakları sınavı kalkacak mı?
39 maddelik yasa teklifi ile uzman ve başöğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları kaldırılıyor.
Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmenlik hizmeti yeterli olacak.
Başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmenlik, kademe ilerleme cezası bulunmaması ve akademi tarafından belirlenen uzman başöğretmen eğitiminin tamamlanması şartı bulunacak.
Teklifle Milli Eğitim Akademisi de açılacak. Öğretmen adayları 4 dönem akademide hazırlık eğitimi alacak. Bu süre eğitim fakültesi mezunları için ise 3 dönem olacak.
Akademiye giriş için KPSS puanına bakılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. 3 yıl sonra kadroya geçecek. Eğitimde başarısız olanların ise akademi ile ilişiği kesilecek.