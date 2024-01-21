Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Karnelerine kavuşan öğrenciler 15 tatilin tadını çıkarırken, sömestr tatilinin biteceği tarihi merak ediyor. 15 tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılıyor?
Okullar ne zaman açılacak 2024?
Okullar 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Cumartesi ve pazar günleri tatile dahil edildiğinde öğrenciler Sömestr tatilinde toplam 16 gün dinlenme fırsatı yakalayacak.
Okullarda 2. dönem 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. MEB çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.
İkinci dönem ne zaman bitecek?
2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.
OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?
Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.
Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.