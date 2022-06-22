Özgün Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okulların açılacağı tarih
ÖZGÜN HABERLER

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okulların açılacağı tarih

Geçtiğimiz hafta Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini aldı ve okullar kapandı. Böylece yaz tatili başladı ve öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Yaz tatili ilerledikçe her öğrenci okullar ne zaman açılacak 2022, ayın kaçında açılacak gibi sorular yönetmeye başlıyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına ne kadar kaldı? İşte detaylar!

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
Okulların açılacağı tarih

2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran Cuma günü sona ermesinin ardından okullar tatile girerken, öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya başladı. Zorlu bir eğitim dönemi daha geride kalırken, karnelerini alan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yeni iş ilanları açıldı

Yeni iş ilanları açıldı

​Yerli otomobil TOGG için son düzlük.
GESte büyük kazanç

GES'te büyük kazanç

​Paralar hesaplara yatırılıyor, bugün son gün.
Putinin nükleer evrak çantasını taşıyordu: Evinde vurulmuş halde bulundu

​Helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

Bakan Koca'dan Muğla'daki yangın hakkında açıklama.

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.