Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre, 15 tatil (yarıyıl tatili) 17 Ocak itibariyle başladı. 15 tatil ve sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor. MEB okulların tat ve kapanış tarihlerini açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 21 milyon öğrenci, yoğun bir sınav ve ders temposuyla geçirdikleri ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili sonrası okula dönüş hazırlıklarına başladı.

İkinci ara tatil tarihleri belli oldu

İkinci dönemin ortasında gerçekleşecek ara tatilin tarihleri de netleşti. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tatil takvimini şu şekilde açıkladı: