Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak 2025? Okulların bu yıl açılış kapanış tarihleri...

Yaz tatili yaklaşırken öğrencilerin gözü karne gününde, velilerin gündemi ise okulların ne zaman kapanacağı. Kurban Bayramı’nın akademik takvime yakın tarihlere denk gelmesi, tatilin erkene çekileceği yönündeki söylentileri artırmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddialara açıklık getirerek spekülasyonlara son verdi. İşte 2024-2025 eğitim öğretim döneminin kapanış tarihi ve karne günü hakkında bilmeniz gerekenler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddialarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından netlik getirildi. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacağını söyledi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.