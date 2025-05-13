Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için tarih açıklandı

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, okullar 13 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte “Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?” sorusu gündeme gelirken, öğrenciler de tatil planları yapmaya başladı.