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Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için tarih açıklandı

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? Karne günü için tarih açıklandı

12:2713/05/2025, Salı
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Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Karnelerin dağıtılacağı gün yaklaşırken milyonlarca öğrenci yaz tatili heyecanı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okulların ne zaman kapanacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı netlik kazandı. İşte okulların kapanış tarihi ve yaz tatiline dair son bilgiler…

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, okullar 13 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte “Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?” sorusu gündeme gelirken, öğrenciler de tatil planları yapmaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Sosyal medyada yayılan bazı asılsız iddiaların ardından yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.

20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor.

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