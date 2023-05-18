2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ederken okulların ne zaman kapanacağına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Gün itibariyle Mayıs ayının da ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için okulların kapanış tarihi ve yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağını bir araya getirdik. İşte, detaylar..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023 YAZ TATİLİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 yılı takvimine göre okullar bu yıl 16 Haziran tarihinde kapanacak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı. Öğrenciler için ikinci dönem son ders zili 16 Haziran’da çalacak.

MEB TÜM İLLERE YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer’in imzasıyla “ “Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri” konulu yazıyı 81 ile gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran’da sona ereceğini vurgulayarak afet bölgesindeki 11 ilde öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını söyledi.







