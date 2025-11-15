Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılıyor, 17 Kasım pazartesi mi?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılıyor, 17 Kasım pazartesi mi?

09:2615/11/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilk ara tatili sona erdi. Hafta sonu tatilini de kapsayan bu ara tatilin ardından, “Okullar ne zaman açılıyor?” ve “Kaç gün kaldı?” soruları yeniden gündeme geldi. 2025 Kasım ara tatilinin bitiş tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı ilk ders vakti belli oldu.

2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatilini tamamlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okula dönüş zamanı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu ilk ders saati detayları merak konusu oldu. İşte Kasım ara tatili sonrası okulların açılacağı gün ve ilk ders vakti…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacak. Bugünden (15 Kasım) itibaren okulların açılmasına 2 gün kaldı.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

#okul
#Öğrenci
#Tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman, hangi illerde yapılacak?