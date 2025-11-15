OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılıyor, 17 Kasım pazartesi mi?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ilk ara tatili sona erdi. Hafta sonu tatilini de kapsayan bu ara tatilin ardından, “Okullar ne zaman açılıyor?” ve “Kaç gün kaldı?” soruları yeniden gündeme geldi. 2025 Kasım ara tatilinin bitiş tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı ilk ders vakti belli oldu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?
Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacak. Bugünden (15 Kasım) itibaren okulların açılmasına 2 gün kaldı.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.