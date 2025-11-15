OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: Okullar ne zaman açılıyor, 17 Kasım pazartesi mi?

2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatilini tamamlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okula dönüş zamanı yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu ilk ders saati detayları merak konusu oldu. İşte Kasım ara tatili sonrası okulların açılacağı gün ve ilk ders vakti…