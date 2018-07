"Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir? sorusunun yanıtı haberimizde. Sabah saat 10.00'da başlayan KPSS sınavı az önce sona erdi. Sınava giren adaylar sınav sorularını değerlendirmeye başladı ve merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladı. KPSS'de çıkan "Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir? sorusunun cevabını sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar..

"OLMAK YA DA OLMAMAK" SÖZÜ KİME AİTTİR?

KPSS sınavının ilk oturumunda ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'ın ünlü sözü "Olmak ya da olmamak" da soruldu. Soruda "Olmak ya da olmamak sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir" denildi. Doğru cevap William Shakespeare olmalıydı.

HAMLET'TE GEÇİYOR

“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!" sözünü ünlü eseri Hamlet'te söylemiştir ve kült olmuştur.

Tiyatro oyunu Hamlet'te ünlü sözün geçtiği bölüm şöyle:

“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!Düşüncemizin katlanması mı güzel Zalim kaderin yumruklarına, oklarına Yoksa diretip bela denizlerine karşı Dur, yeter demesi mi?Ölmek, uyumak sadece!Düşünün ki uyumakla yalnız Bitebilir bütün acıları yüreğin, Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü, o ölüm uykularındaSıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısındanNe düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına? Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine Sevgisinin kepaze edilmesine Kanunların bu kadar yavaş Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesineKötülere kul olmasına iyi insanın Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken? Kim ister bütün bunlara katlanmak Ağır bir hayatın altında inleyip terlemekÖlümden sonraki bir şeyden korkmasaO kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya Ürkütmese yüreğini? Bilmediğimiz belalara atılmaktansa Çektiklerine razı etmese insanları? Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi: Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor Yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar Yollarını değiştirip bu yüzdenBir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.

William Shakespeare kimdir?

William Shakespeare, 1564 yılında İngiltere nin Stratfort bölgesinde John Shakespeare nin üç oğlundan biri olarak dünyaya gelmiştir.

İngiltere de çiftçi ve maddi durumu iyi bir ailenin oğlu olan Shakespeare, eğitim dili Latince olan bir okulda eğitim görmüş ve bu okul dönemi sayesinde de Roma edebiyatı klasikleri ile tanışarak üniversite eğitimi almadan hayatına yön vermiştir. Shakespeare 18 yaşında, kendisinden 8 yaş büyük olan Anne Hathaway ile evlenerek kızı Susane ikiz çocukları Hamnet ile Judith olarak üç çocuk sahibi olmuştur. Meçhul sebeplerle 11 yaşına gelen oğlu hayatını kaybetmiştir.

Dünyada şair ve tiyatro yazarı olarak seçkin bir yere sahipken, İngiltere de en büyük şair ve tiyatro yazarı ününe kavuşmuştur. Bıraktığı eserleri sayesinde bugün ki ününe kavuşmuş olan şair, yapıtları ürettiği dönemde bu üne kavuşamamıştır. Yaptığı evlilik sonrasında Londraya göç eden Shakespeare, burada aktör ve oyun yazarı olarak görev yaparak o dönemde hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur.

Bıraktığı sonets yapıtlarındaki konularını genellikle klasik mitolojiden alarak en uzun iki öyküsel şiiri olan Venus and adonis ve The Rape Of Lucrece ile bilinen sayısız eserinden Romeo ve Juliet, Otello gibi yapıtları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde etmiştir. Şair, elde ettiği gelirlerini emlak üzerinde değerlendirerek emlak zenginleri arasına girmeyi başararak 1610 yılında Stratfort’a dönmüştür. Ölmeden önceki son dönemlerini doğduğu yer olan Stratfort ta geçiren şair, 23 Nisan 1616 yılında vefat etmiştir.

William Shakespeare'in eserleri:

Romeo ve Juliet , VI. Henry, Titus Andronicus, Hırçın Kız , II. Richard, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Veronalı İki, Centilmen , Kral Kohn, VI. Henry, Nasıl Hoşunuza Giderse, On İki Gece , Windsor un Şen Kadınları, Venedik Taciri, Hamlet, Othello, Jül Sezar, Troilus ve Cressida, Kral Lear, Machbeht, Ölçüye Ölçü, Cymbeline, Antonius ve Cleopatra, Coriolan, Atinalı Timon, Kış Masalı, Fırtına, VIII. Henry

