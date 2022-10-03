OnePlus Nord Watch fiyatı ve özellikleri Gelişen teknoloji ve talep arz kapsamında gündelik hayatta akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatlerde vazgeçilmezlerimiz arasında yerini almaya başladı. Rekabetin her gün arttığı teknoloji pazarında farklı özellikleriyle birçok yeni ürünle karşılaşıyoruz. Çinli teknoloji şirketi OnePlus, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı saati Nord Watch’ı duyurdu. 230mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Nord Watch 30 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Birçok özelliği bulunan OnePlus Nord Watch akıllı saatin emsallerine göre fiyatı ise şaşırttı. Peki OnePlus Nord Watch fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte detaylar.

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