Özgün OnePlus Nord Watch fiyatı ve özellikleri
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OnePlus Nord Watch fiyatı ve özellikleri

Gelişen teknoloji ve talep arz kapsamında gündelik hayatta akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatlerde vazgeçilmezlerimiz arasında yerini almaya başladı. Rekabetin her gün arttığı teknoloji pazarında farklı özellikleriyle birçok yeni ürünle karşılaşıyoruz. Çinli teknoloji şirketi OnePlus, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı saati Nord Watch’ı duyurdu. 230mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Nord Watch 30 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Birçok özelliği bulunan OnePlus Nord Watch akıllı saatin emsallerine göre fiyatı ise şaşırttı. Peki OnePlus Nord Watch fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
OnePlus Nord Watch fiyatı ve özellikleri
OnePlus Nord Watch

İlk olarak Mart 2021 tarihinde akıllı saat dünyasına giriş yapan Çinli teknoloji şirketi OnePlus, gerçekleştirdiği etkinlikte Nord Watch ismini verdiği akıllı saatini duyurdu. Fiyat/Performans olarak piyasada zirveyi oynanacak olan Nord Watch’ın resmi olarak çıkış tarihi hakkında bilgi verilmedi.

ONEPLUS NORD WATCH ÖZELLİKLERİ NELER?

> 4,52 cm (1,78") inç AMOLED Ekran,

>60 Hz Yenileme hızı,

>368×448 Çözünürlük,

>500 nit Parlaklık,

>230 mAh batarya ( normal kullanımda 10 gün, düşük güç modu aktif edildiğinde ise 30 güne varan kullanım süresi),

> Bluetooth 5.2 desteği,

>Su geçirmez,

> Kalp atış hızı sensörü, SpO2 ölçümü, uyku takibi.

ONEPLUS NORD WATCH FİYATİ NE KADAR?

Yurtdışında OnePlus Nord Watch, siyah renk seçeneğiyle ve 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Normal fiyatın ise daha sonra 85 dolar olacağı söyleniyor. Ülkemizde bu fiyatın kur karşılığı ise yaklaşık 1.580 TL.

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