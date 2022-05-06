Bitkiler akıllı saat sayesinde sinyal verecek

Bazen bir bitkinin çok fazla veya çok az su içip içmediğini takip etmek zor olabilir. Yaprakların buruşması veya kızarması gibi belirtiler, bitkinin suyunun çoğu bitene kadar başlamaz, sararma ise sırılsıklam olduktan sonra gerçekleşir.

Bilim adamları bu ikilemi çözmek için bitkilerin ne zaman bir içeceğe ihtiyacı olduğunu algılayan su sensörü oluşturdu.

Akıllı saatlerin cilde oturan elektrotlar aracılığıyla kullanıcının kalbinin elektriksel aktivitesini izlemesine benzer şekilde, giyilebilir bitki sensörü yapraklara takılabilir. Ardından verileri kablosuz olarak bir akıllı telefon uygulamasına ileterek, sahibinin su seviyelerini takip etmesine olanak tanır.

Bitki yaprakları için yeni 'giyilebilir sensör', bahçıvanların bitkilerinin sağlığını izlemelerine yardımcı olduğunu iddia eden ve akıllı telefona bağlı toprak sensörleri ve 'akıllı' kendi kendine sulanan bitki saksılarını da içeren bir dizi cihazın en yenisi olarak düşünülüyor.

Daha önce, araştırmacılar yapraklardaki su içeriğini izlemek için metal elektrotlar geliştirmişlerdi, ancak elektrotların bağlı kalma sorunları vardı, bu da verilerin doğruluğunu azalttı.

REKLAM

Daha sonra uzmanlar, metal elektrotlarla giyilebilir bir cihaz oluşturdu ve onu bir serada yaşayan bir bitkiye bağladı.