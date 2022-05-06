Teknoloji Bitkiler akıllı saat sayesinde sinyal verecek
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Bitkiler akıllı saat sayesinde sinyal verecek

Bilim adamları, yapraklardaki su içeriğini izleyen ve bitkinin bir içeceğe ihtiyacı olduğunda sahibine sinyal gönderen yeni bir "bitkiler için akıllı saat" yaptılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitkiler akıllı saat sayesinde sinyal verecek
Bitkiler için takılabilir 'su sensörü'

Bazen bir bitkinin çok fazla veya çok az su içip içmediğini takip etmek zor olabilir. Yaprakların buruşması veya kızarması gibi belirtiler, bitkinin suyunun çoğu bitene kadar başlamaz, sararma ise sırılsıklam olduktan sonra gerçekleşir.

Bilim adamları bu ikilemi çözmek için bitkilerin ne zaman bir içeceğe ihtiyacı olduğunu algılayan su sensörü oluşturdu.

Bitkilerin sağlığını “yerli ajan” koruyacak
OYNAT 01:59
Bitkilerin sağlığını “yerli ajan” koruyacak
Tarımda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlama yöntemi için çalışan Türk bilim adamları, bitkide hastalık yapan mikroorganizmaları bulup öldüren, bu sırada topraktaki kimyasal kalıntıları temizleyen ve besinlerin gelişimini olumlu etkileyen yerli "biyo-kontrol ajanı" elde etti.

  • Akıllı saatlerin cilde oturan elektrotlar aracılığıyla kullanıcının kalbinin elektriksel aktivitesini izlemesine benzer şekilde, giyilebilir bitki sensörü yapraklara takılabilir. Ardından verileri kablosuz olarak bir akıllı telefon uygulamasına ileterek, sahibinin su seviyelerini takip etmesine olanak tanır.

Bitki yaprakları için yeni 'giyilebilir sensör', bahçıvanların bitkilerinin sağlığını izlemelerine yardımcı olduğunu iddia eden ve akıllı telefona bağlı toprak sensörleri ve 'akıllı' kendi kendine sulanan bitki saksılarını da içeren bir dizi cihazın en yenisi olarak düşünülüyor.

Daha önce, araştırmacılar yapraklardaki su içeriğini izlemek için metal elektrotlar geliştirmişlerdi, ancak elektrotların bağlı kalma sorunları vardı, bu da verilerin doğruluğunu azalttı.

100 yıllık bitkinin yeniden dirilişi
OYNAT
100 yıllık bitkinin yeniden dirilişi
Sahrada kuru dallardan oluşan bitki sert bir rüzgarla kopuyor ve yerinden hareket ediyor. Hareket eden bitki 100 yıllık bir bitki olabilir. Ve macera başlıyor.

Daha sonra uzmanlar, metal elektrotlarla giyilebilir bir cihaz oluşturdu ve onu bir serada yaşayan bir bitkiye bağladı.

Arazi çalışması yaparken buldu: Dünya literatürüne geçti
FOTOĞRAF 16
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmalarını sürdüren ve çok sayıda yeni bitki türü keşfiyle son yıllarda ismini duyuran ünlü botanikçi Mehmet Fırat; doğduğu, büyüdüğü memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı etekleri civarında 2015-2020 yılları arasında floristik arazi çalışmaları esnasında, Stachys (Deliçay) cinsinden bir bitki türüne rastladı.
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Rastladığı türe ait herbaryum örnekleri alan ve daha sonra üzerinde detaylı inceleme ve çalışma yapan Fırat, bitkinin yeni bir tür olduğunu keşfetti. Keşfedilen bitkiye ‘Stachys semsurensis’ adını veren Fırat, yeni bitkiyi Yeni Zelanda’da yayın yapan ‘Phytotaxa’ adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattı. Ünlü botanikçi Fırat’ın keşfettiği yeni endemik bitki türü dünya literatürüne geçti.
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“Dünyadaki gen merkezi Türkiye ve İran dır”<br>İHA muhabirine konuşan ünlü botanikçi Mehmet Fırat, yeni keşfettiği bitki için Adıyaman’ın antik ismini kullandığını ve bu yüzden de ‘Stachys semsurensis’ adını verdiğini belirtti. Stachys cinsinin Türkiye’de yaklaşık 90 türle bilindiğini ifade eden Fırat, “Türkiye’deki türlerin yüzde 40 endemiktir.
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Dünyadaki gen merkezi Türkiye ve İran dır”. İran’daki tür sayısı 47, Türkiye’deki tür sayısı ise 90 civarıdır. Dünyada ise yaklaşık 320-330 civarı bir türle temsil edilmektedir.
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Deliçay grubu olarak bilinir. Asıl adaçayları bunlar değildir. Yaptığımız arazi çalışmalarında keşfettiğimiz bu bitkinin morfolojik olarak ileri taksonomi incelemelerinde mevcut bitkilerden farklı olduğunu gördüm. Bunu 2021 yılının sonunda Yeni Zelanda’da yayın yapan Phytotaxa adlı uluslararası prestijli dergide yayımlattım” dedi.
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“Ülkemiz için doğal zenginliktir”<br><br>Bitkinin özellik olarak şu anda kullanımı çok fazla bilinmemekle beraber içindeki parametrelerin ileride yapacakları birçok çalışmada tıbbi ve diğer konularda kullanılabileceğinin bilindiğini dile getiren Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Kaya yapısı olarak bilinen bölgelerde yetişmektedir. Özelikle Adıyaman’ın Kahta, diğer adıyla Kolik bölgesinin Nemrut Dağı etekleri ve civarında yetişmektedir.
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Bitki mevcut bitkilerden çok farklıdır. Bu bitkinin alt seksiyonu ve seksiyonu Türkiye’deki endemik bir seksiyondur.
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Bunlar 11 türle bilinmektedir. Tamamı endemiktir.
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Arazi çalışması yaparken buldu
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Arazi çalışması yaparken buldu: Dünya literatürüne geçti
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Adıyaman'ın Nemrut Dağı eteklerinde keşfettiği yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı.
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