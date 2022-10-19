Ücretsiz Online Photoshop

Dünya genelinde 50 milyondan fazla kişinin kullandığı, resimlerin ve fotoğrafların pratik bir şekilde düzenlenmesini ve tasarlanmasını sağlayan Photoshop programını online olarak kullanmak ister misiniz? Önceden oluşturulmuş grafiklerinizi ve fotoğraflarınızı vektörel olarak değiştirip yapılandırabileceğiniz ve resimler üzerinde düzenlemeler yapmanıza yardımcı olacak Online photoshop programı haberimizde.

ÜCRETSİZ ONLİNE PHOTOSHOP

Photopea'nın Photoshop kullanmayı bilmeyenler için karmaşık olabileceğini söyleyebiliriz, ancak başlangıç seviyesinde dahi Photoshop bilginiz varsa kullanıcıya ciddi anlamda kolaylık sağlıyor.

Arayüz ve kullanım olarak Adobe Photoshop en çok benzeyen online photoshop programı Photopea’ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

PHOTOPEA NASIL KULLANILIR?

1- Bir fotoğraf üzerinde düzenleme yapmak için Dosya - Aç - Bilgisayardan Resmi Seçin,

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2- Sol tarafta bulunan araç çubukları tamamen Türkçedir. Kırpma, Fırça, Silgi, Yazı gibi araçlar buradan kullanılır.

3- Sağ tarafta katmanlar bulunmaktadır. Buradan çoklu eklediğiniz fotoğrafların düzenlemesini ve takibi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Opaklık ve Dolgu seçenekleri de buradadır.

4- Biten işlerinizi kaydetmek için Dosya - Farklı Dışa Aktar - İstediğiniz formatı seçin - Genişlik ve Yükselik ayarlarınızı yapıp kaydete basın.

5- Dosyalarınızı .PSD olarak kaydetmek için Dosya - PSD Olarak Kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz.