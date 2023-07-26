Onuralp Bitim kimdir, kaç yaşında, hangi takıma transfer oldu?
NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim’i kadrosuna kattığını açıkladı. Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını duyurdu. NBA ekibi, transferi resmi sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeri ve istatistik bilgilerini paylaştı. Peki Onuralp Bitim kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte soruların yanıtları.
ONURALP BİTİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Onuralp Bitim (d. 31 Mart 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk profesyonel basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Çift yönlü kontrat ile NBA ekibi Chicago Bulls ve G League ekibi Windy City Bulls takımlarında forma giymektedir.
Onuralp Bitim, 2017-18 sezonu için Anadolu Efes ve Bakırköy Basketbol ile çift lisanslı sözleşme imzaladı. Böylelikle sezon içinde iki takımda da forma giydi.
Onuralp Bitim, 28 Temmuz 2019'de Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
7 Haziran 2021'de Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Basketbol Süper Ligi’nde 30 maçta görev alırken, 18.4 sayı, 4.8 ribaund, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. Başarılı oyuncu EuroCup mücadelesinde ise, 18.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.2 asist ve 0.8 top çalma performansı gösterdi.
Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını açıkladı.
24 yaşındaki basketbolcu bu sözleşmeyle ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya NBA G-League'de (Gelişim Ligi) forma giyebilecek.
Onuralp, NBA'de normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.