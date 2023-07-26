Onuralp Bitim kimdir, kaç yaşında, hangi takıma transfer oldu?

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli takımın genç oyuncusu, Chicago Bulls karşısında 25 sayı, 11 ribaund ve 6 asist yaptı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti. Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Alperen Şengün NBA’de başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Peki Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? İşte soruların cevapları.