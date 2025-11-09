Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru

22:429/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.

Soru: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?

Cevap: D: Ahmet Hamdi Tanpınar

A: Yahya Kemal Beyatlı

B: Ahmed Haşim

C: Necip Fazıl Kısakürek

D: Ahmet Hamdi Tanpınar

#melih cevdet anday
#oktay rifat
#orhan veli kanık
#ankara erkek lisesi
#edebiyat öğretmenleri
#necip fazıl kısakürek
#ahmet hamdi tanpınar
#türk edebiyatı
#milyoner sorusu
#Kim Milyoner Olmak İster
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru