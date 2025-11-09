Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru

Milyoner
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.
Soru: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?
Cevap: D: Ahmet Hamdi Tanpınar
A: Yahya Kemal Beyatlı
B: Ahmed Haşim
C: Necip Fazıl Kısakürek
D: Ahmet Hamdi Tanpınar
#melih cevdet anday
#oktay rifat
#orhan veli kanık
#ankara erkek lisesi
#edebiyat öğretmenleri
#necip fazıl kısakürek
#ahmet hamdi tanpınar
#türk edebiyatı
#milyoner sorusu
#Kim Milyoner Olmak İster