Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu. Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek. Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Orta gelir grubu konut kampanyası yaş sınırı var mı?

Yaş sınırı aranmıyor. Ancak kişinin ekonomik hayata girmesi, bir bankada kredi alacak geliri olması gerekli. Kampanyadan yararlanacak kişinin son iki aya ilişkin SGK priminin ödenmiş olması şartı da aranıyor. Ev kadınları ise eşlerinin kefaleti ile konut sahibi olabilirler.

REKLAM

Ailesiyle yaşayan ve 18 yaşını dolduran gençler orta gelir grubu konut kampanyasına başvurabilir mi?

18 yaşını dolduran kişiler gerekli gelir şartını sağlıyor ve kredi alabiliyorlarsa ailenin (anne-baba) durumuna bakılmadan kampanyadan faydalanabilecek.

Orta gelir grubu konut kampanyasına başvurmak için aile geliri için bir sınır var mı?

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölgede azami hane geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL, 3 bölgede 45 bin TL olarak açıklandı.

Yaşadığım ilden başka bir ilde ev alabilir miyim?

1. ve 2. bölgede ev alacaklar için, ilgili ilde en az 1 yıl ikamet etme zorunluluğu var.

Daha önce el alıp sattım orta gelir grubu konut kampanyasına başvurabilir miyim?

Kişinin, bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

REKLAM

Miras yoluyla ev sahibi olanlar orta gelir konut başvurusunda bulunur mu?

Yapılan açıklamaya göre kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50’nin üzerinde konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği ve evi bulunanlar kapsam dışında kalacak. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu Hisse yüzde 50’den fazla değilse projelere başvurabilecek. Kırsalda arazisi, tarlası, evi olan ya da devremülk sahibi olanlar kampanyaya başvurabilecek.