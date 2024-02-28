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2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri ve konu soru dağılım tabloları belli oldu. Peki Ortaokul ve lise ortak sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2. dönem ortak sınav konuları hangileri? İşte detaylar.

09:22 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB ortak sınav tarihleri
MEB ortak sınav tarihleri

Ortaokul ve lise "ortak sınav" tarihleri belli oldu. Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

MEB 2. DÖNEM ORTAOKUL-LİSE ORTAK SINAV HANGİ DERSLERDEN YAPILACAK?

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.




#MEB
#ortak sınav
#lise ortak sınav tarihi
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