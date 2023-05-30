Ortaöğretim başarı puanı, üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük önem arz ediyor. Lise mezuniyet puanı olarak da bilinen ve TYT ile AYT puanlarına büyük ölçüde etki eden Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) hesaplamak isteyenler için 'OBP - Lise mezuniyet puanı nasıl hesaplanır?' sorusunun cevabını haberimizden okuyabilirsiniz. İşte okul puanı hesaplama yöntemi.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nedir?

Yeni getirilen değişiklikle beraber, mezun olunan okulun YGS başarısı devre dışı bırakılarak sadece adayların 4 yıllık lise ortalamalarına bakılarak hesaplama yapılacaktır (bu sayede lise türünden ya da bölgesel başarıdan kaynaklı farklılıklar olmayacak).

Bu şu demektir: Adayların lise ortalamaları (lisenin başarısı önemli değil artık) her lise için 100(en fazla) ile 50 arasında sıralanacak. Okul birincisinin puanı en fazla 100 olabilecek, okul sonuncusu ise 50 ( varsayalım okul birincisi 100'lük not sisteminde 96 ortalama ile mezun oldu; bu ortalama 96 olarak kalacak (okul birincisinin notu 100'e çıkartılmayacaktır), okul sonuncusu ise 47 ortalama ile mezun oldu; bu ortalama da 50 olarak kabul edilecek. Bu noktadan sonra okul başarısı devre dışı kaldığı için bu puanlar 5 ile çarpılacak. Bu şekilde belirlenen puanlar 5 ile çarpılıp 500- 250 puan aralığına çevrilir ve daha sonra 0,12 katsayısıyla çarpılarak adayın alacağı OBP bulunur. Aşağıda örnekler halinde puanların nasıl hesaplanacağı verilmiştir.

Lise birincisinin ortalaması 96 olsun. 96*5=480, 480*0,12=57,6 Bu 57,6 puan adayın sınavdan aldığı ham puanlara eklenerek yerleştirme puanı ortaya çıkar. Bu lisenin birincisi varsayalım TM puan türlerinde ham puan olarak TM-1 420, TM-2 426 ve TM-3 434 almış olsun, bu puanlara 57,6 puan ekleyerek yerleştirme puanı ortaya çıkar. (TM-1 Yerleştirme Puanı 420+57,6=477.6, TM-2 Yerleştirme Puanı 426+57,6=483.6 ve TM-3 Yerleştirme Puanı 434+57,6=491.6). Aynı işlemler diğer ortalamalı öğrenciler ve lise sonuncusu içinde geçerlidir.

Ek Puanlı OBP Nedir?

ÖSYM, OBP hesaplaması yaparken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Anadolu Öğretmen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Spor Lisesi mezunlarına bir çok 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokul bölümünde Ek Puan verir. Bu ek puan hesabı yapılırken OBP 0,12 ve 0,06 ile çarpılır ve bu puanlar ham YGS-LYS puanlarının üstüne eklenir. Aşağıdaki tablonun en sağ sütununda ek puanlı OBP'ler verilmiştir. Bu sütundaki puanlar sadece paragrafın başında belirtilen adaylar içindir.

30/03/2012 tarihinden sonra meslek liselerine kayıt yaptıran adayların ek puan hakkı kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra meslek liselerine kayıt yaptıran adaylar sadece 0,12 lik normal katsayılı bölümden puan alacaklardır.

Ham puanda OBP nasıl hesaplanır?

Bir adayın ham puandaki başarı sırası OBP eklendikten sonra yerleştirme puanında farklılıklar gösterebilir. Aşağıdaki tabloda TM-3 puan türünde ham puanda 309 alıp 70115 sıralaması olan bir adayın farklı OBP'ları ile yerleştirme puanındaki sıralamaları incelenip örnek verilmiştir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için ÖSYM'nin açıkladığı yığınsal tabloların incelenmesi önerilir.

Kimlerin OBP puanı hesaplanmaz?

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)

hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150'nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

2023 YKS sınavı ne zaman?