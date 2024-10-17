27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2024-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.
2024-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları belli oldu. 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM’den açıklama geldi. Peki 2024 YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı.
2024 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.