ÖSYM 2025-2026 SINAV TAKVİMİ: YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

2026 yılında düzenlenecek sınavlara hazırlık sürecini sürdüren binlerce aday, ÖSYM sınav takviminin açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS, MSÜ, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi sınavların başvuru ve uygulama tarihleri adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, takvim ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2026 yılına ait sınav takvimini henüz yayınlamadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

2026 MSÜ,YKS, DGS, KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?