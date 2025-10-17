ÖSYM 2025-2026 SINAV TAKVİMİ: YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihleri için geri sayım başladı. Üniversite ve kamu kariyeri hedefleyen adaylar, YKS, MSÜ, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi önemli sınavların başvuru ve uygulama takvimini merak ediyor. 2026 ÖSYM sınav takvimiyle ilgili resmi açıklama beklenirken, adaylar gözlerini ÖSYM’nin duyuru sayfasına çevirdi.
2026 yılında düzenlenecek sınavlara hazırlık sürecini sürdüren binlerce aday, ÖSYM sınav takviminin açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS, MSÜ, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi sınavların başvuru ve uygulama tarihleri adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, takvim ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI?
ÖSYM 2026 yılına ait sınav takvimini henüz yayınlamadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.
2026 MSÜ,YKS, DGS, KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi kapsamında belli olacak.