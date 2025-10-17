Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖSYM 2025-2026 SINAV TAKVİMİ: YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

ÖSYM 2025-2026 SINAV TAKVİMİ: YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

14:2017/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihleri için geri sayım başladı. Üniversite ve kamu kariyeri hedefleyen adaylar, YKS, MSÜ, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi önemli sınavların başvuru ve uygulama takvimini merak ediyor. 2026 ÖSYM sınav takvimiyle ilgili resmi açıklama beklenirken, adaylar gözlerini ÖSYM’nin duyuru sayfasına çevirdi.

2026 yılında düzenlenecek sınavlara hazırlık sürecini sürdüren binlerce aday, ÖSYM sınav takviminin açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS, MSÜ, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi sınavların başvuru ve uygulama tarihleri adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, takvim ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2026 yılına ait sınav takvimini henüz yayınlamadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

2026 MSÜ,YKS, DGS, KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi kapsamında belli olacak.

#ÖSYM
#KPSS
#DGS
#ALES
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?