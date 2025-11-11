Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor

ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor

00:1111/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor

ÖSYM 2026 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. KPSS, YKS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihlerini bekleyen adaylar için kritik açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında duyurulan takvimin, bu yıl da kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte 2026 ÖSYM sınav ve başvuru takvimiyle ilgili son bilgiler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini henüz yayımlamadı. Her yıl binlerce adayın girdiği YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ gibi sınavların tarihleri, ÖSYM’nin resmi takvimiyle birlikte netlik kazanacak. 2025 yılına ait sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 yılı sınav takviminin de Kasım 2025 içerisinde duyurulması bekleniyor.


2026 ÖSYM takvimi ne zaman yayımlanacak?

Geçmiş yıllardaki duyuru tarihlerine bakıldığında, ÖSYM genellikle yeni yılın sınav takvimini bir önceki yılın kasım ayının ikinci haftasında kamuoyuna açıklıyor. Bu yıl da aynı dönemde, 2026 sınav ve başvuru takviminin yayımlanması bekleniyor. Takvim açıklandığında sınavların yapılacağı tarihlerle birlikte başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama günleri de netleşecek.


KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ 2026 sınav tarihleri ne zaman?

Henüz resmi tarihler açıklanmamış olsa da geçmiş yıllara göre yapılan tahminlere göre:

MSÜ 2026: Mart 2026

YKS 2026 (TYT, AYT, YDT): Haziran 2026

KPSS Lisans 2026: Temmuz 2026

DGS 2026: Temmuz 2026

ALES 2026: Nisan, Ağustos ve Kasım 2026 dönemlerinde

YDS 2026: Mart, Nisan ve Ekim aylarında yapılması bekleniyor.


NOT: Bu tarihler resmi değildir, yalnızca önceki yıl takvimlerinden yola çıkarak yapılan öngörülerdir.


Adaylar ne yapmalı?

ÖSYM sınav takvimi açıklandığında tüm detaylar osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. Adayların bu duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi ve resmi olmayan kaynaklara itibar etmemesi büyük önem taşıyor.

#ösym
#kpss
#yks
#ales
#dgs
#2026 sınav tarihleri
#2026 ÖSYM sınav takvimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor