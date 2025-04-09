Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili birçok konu adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sınav süreciyle ilgili adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru süreçlerinin başlayıp başlamadığı geliyor. DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak? 2025 DGS sınav tarihi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav 20 Temmuz’da, sonuçlar ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. DGS başvuruları ne zaman açıklanacak?
2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.
Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak.
2025 DGS SINAVI SONUÇLARI
Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.