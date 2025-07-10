ÖSYM öğrenci giriş ekranı açıldı: 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi dökümü

Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Temmuz 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.





Sınava giriş kuralları:

Adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Sınav belgelerinde adayın fotoğrafı net şekilde görünür olmalı, belge üzerinde ÖSYM dışında herhangi bir işaret, yazı veya resim bulunmamalıdır. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı sınav günü adayın yanında olmalıdır. Belge yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Kimlik Belgeleri Hakkında:

Sınava giriş için sınav belgesine ek olarak geçerli fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi zorunludur.

Kabul edilen belgeler:

-T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı (soğuk damgalı, fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı)

-Süresi geçerli Pasaport

-KKTC Kimlik Kartı (fotoğraflı)

-Pembe / Mavi Kart (Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar için)

Geçersiz Sayılacak Belgeler:

-Ehliyet

-Mesleki kimlik kartları

-Güncelliğini yitirmiş pasaport veya eksik bilgili kimlikler





Adayların sınav sabahı en az 1 saat önce sınav binasında bulunmaları, metal içermeyen sade kıyafetlerle gelmeleri ve yanlarında yalnızca şeffaf pet şişede su bulundurmaları öneriliyor. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş gibi materyaller ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.— ÖSYM Başkanlığı







