ÖSYM öğrenci giriş ekranı açıldı: 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi dökümü

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden DGS sınav giriş belgeleri dökümü alınabilecek. Sınavda giriş kuralları ve detaylar ile ilgili açıklama yapan ÖSYM, adayların sınavdan bir saat öncesinde sınav merkezlerinde olmasına dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu. İşte ÖSYM öğrenci giriş linki ve DGS sınav belgesi alma ekranı.
Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Temmuz 2025 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Sınava giriş kuralları:
Adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Sınav belgelerinde adayın fotoğrafı net şekilde görünür olmalı, belge üzerinde ÖSYM dışında herhangi bir işaret, yazı veya resim bulunmamalıdır. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı sınav günü adayın yanında olmalıdır. Belge yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınava giriş için sınav belgesine ek olarak geçerli fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi zorunludur.
-T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı (soğuk damgalı, fotoğraflı, T.C. Kimlik Numaralı)
-Süresi geçerli Pasaport
-KKTC Kimlik Kartı (fotoğraflı)
-Pembe / Mavi Kart (Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar için)
-Ehliyet
-Mesleki kimlik kartları
-Güncelliğini yitirmiş pasaport veya eksik bilgili kimlikler
Adayların sınav sabahı en az 1 saat önce sınav binasında bulunmaları, metal içermeyen sade kıyafetlerle gelmeleri ve yanlarında yalnızca şeffaf pet şişede su bulundurmaları öneriliyor. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş gibi materyaller ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.— ÖSYM Başkanlığı