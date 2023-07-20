2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumları sınava giriş belgeleri erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak ediliyor.
KPSS sınav yerleri açılandı mı?
KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2023 KPSS sınav tarihleri
ÖSYM tarafından yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.