2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumları sınava giriş belgeleri erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak ediliyor.

KPSS sınav yerleri açılandı mı?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görüntülenebiliyor. Şİfrelerini hatırlamayan adaylar yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak ardından “ Şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.

2023 KPSS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.