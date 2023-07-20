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ÖSYM duyurdu: Sınav giriş belgesi erişime açıldı

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek? Peki 2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi PDF indirme linki.

15:21 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama

2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumları sınava giriş belgeleri erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından merak ediliyor.

KPSS sınav yerleri açılandı mı?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS sınav giriş belgesi
üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görüntülenebiliyor. Şİfrelerini hatırlamayan adaylar yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak ardından “ Şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.

2023 KPSS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

  1. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
  2. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
  3. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
#KPSS
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25 dakika önce
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ÖSYM duyurdu: Sınav giriş belgesi erişime açıldı