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ÖSYM Başkanı Ersoy KPSS başvuru sayılarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın başvuru sayılarını açıkladı. Ersoy, "23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı" dedi.

12:37 . 19/07/2023 Çarşamba
DHA
KPSS, 23 Temmuz'da düzenlenecek.

KPSS, 23 Temmuz'da düzenlenecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS maratonu 23 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta yapılacak.KPSS oturumları hakkında değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde uygulanacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonumuz hem bizler hem adaylar için başlıyor. 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Bu adayların 572 bin 20'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye 452 bin 658 aday başvuru yaptı" dedi.

"Adaylar 18 ile 68 yaş arasında"

Deprem bölgesindeki illerden gelen başvuruların da yüksek olduğuna dikkat çeken Ersoy, "2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi. Bizler tüm imkanlarımızla depremzede adaylarımızın yanında olacağız. Bölgede uyguladığımız diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da sağlıklı şekilde yapılması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, tüm sınav görevlilerinin görevleriyle ilgili eğitimleri alarak sahada olacağını kaydetti.Başkan Ersoy ayrıca, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına yaklaşık 2 bin engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti. Oturumlara başvuran adayların 18 ile 68 yaşları arasında olduğunu ve başvuruların 22-30 yaş arasında yoğunlaştığını vurgulayan Ersoy, "Bu yaş grubunda 600 binden fazla başvuru bulunuyor" dedi.

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YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacaktır. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos 2023 tarihleri arasında alıması bekleniyor. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?

#KPSS
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#Bayram Ali Ersoy
37 dakika önce
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