ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulunmuştu. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ek tercih başvurularının 11 Eylül'de sona ermesinin ardından, öğrenciler ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumdaydı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, üniversitelere yerleşen adaylar yeni akademik yıl için hazırlıklarını yapacak.
2024-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.