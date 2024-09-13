ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek tercih başvurularının 11 Eylül'de sona ermesinin ardından, öğrenciler ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, üniversitelere yerleşen adaylar yeni akademik yıl için hazırlıklarını yapacak. ÖSYM genellikle ek yerleştirme sonuçlarını başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde duyuruyor.