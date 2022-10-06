Özgün ÖTVsiz araç fiyatları 2022 ne kadar? ÖTVsiz araç hesaplama nasıl yapılır?
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ÖTV’siz araç fiyatları 2022 ne kadar? ÖTV’siz araç hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. Vücudunda raporla belirlenmiş şekilde, belli bir oranda engeli olan engelli vatandaşların yararlanabileceği bir hak olarak bilinen ÖTV indirimi sıfır araçlarda fiyatı belli oranda değiştirmektedir. Bu indirimden yararlanma hakkı olan vatandaşlar alacağı araçta fiyatın ne kadar değişeceğini merak ediyor. Peki ÖTV’siz araç hesaplama nasıl yapılır? 2022 ÖTV’siz araç fiyatları neler? 2022 engelli araç limiti ne kadar olacak? Engelli raporu yüzde kaç olanlar ÖTV indiriminden yararlanabilir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖTV’siz araç fiyatları 2022 ne kadar? ÖTV’siz araç hesaplama nasıl yapılır?
ÖTV'siz araç

Kanunda belirtilen maddelere göre taşıt alırken ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. İşte detaylar.

2022 ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI

FİAT EGEA

Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL

Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL

Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL

Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL

Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL

Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL

Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL

Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL

Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL

Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL

RENAULT CLİO

2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL

2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL

2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL

2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 beygir - 322.000 TL

2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 beygir - 325.900 TL

2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 330.900 TL

2022 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 352.900 TL

TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 336.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS Multidrive S Otomatik Vites 125 PS - 359.750 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 378.350 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 381.600 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 388.200 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 391.150 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 405.350 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 421.550 TL

DACİA DUSTER

2022 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort - 263.888,89 TL

2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort - 276.111,11 TL

2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige - 287.777,77 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort - 305.555,55 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort - 301.666,67 TL

2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort - 304.444,45 TL

2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort - 377.777,78 TL

2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus - 329.444,45 TL

ÖTV’SİZ ARAÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli araç alımı hesaplama işlemi karmaşık gibi görünse de basit bir formüle sahip. %90 ve üzerinde engel derecesine sahip vatandaşların elde edeceği indirim miktarını hesaplamak için şu şekilde bir örnek verilebilir:

> Vergiler dahil satış fiyatı 300.000 TL olan bir araç alacağınızı farz edin.

> Satış fiyatı üzerinden %18 KDV bedelini hesaplayıp miktardan düşün (300.000 / 1.18 = 254.237 TL KDV’siz fiyat).

> KDV’yi çıkardıktan sonra ÖTV dahil 254.237 TL’lik satış fiyatından &80 ÖTV bedelini de düşün (254.237 / 1.80 = 141.242 TL ÖTV ve KDV’siz fiyat).

> Vergiler hariç fabrika çıkış fiyatı olan 141.242 TL’ye %18’lik KDV bedelini tekrar ekleyin (141.242 x 1.18 = 166.665 yalnızca KDV’li fiyat).

> Satış bedeli 300.000 TL olan bir otomobili ÖTV muafiyetinden faydalanarak 166.665 TL’ye satın alabilirsiniz.

Ötv’siz araç hesaplama aracı için tıklayın.

2022 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Engelliler 450.600 TL altında olan tüm araçları satın alabilirler. Bu kapsamda satın alınabilecek birçok marka ve modelden birine ÖTV ödemeden sahip olabilirler. Özellikle Fiat, Dacia, Renault, Toyota gibi markaların birçok modeline ÖTV'siz bir şekilde sahip olabilirler.

ENGELLİ RAPORU YÜZDE KAÇ OLANLAR ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR?

Engel derecesi %40 ve %89 arasında olan kişiler sıfır kilometre bir araç almak istediklerinde %26,3'lük ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Engel derecesi %90 ve üzerinde olan vatandaşlar ise özel tüketim vergisinden tamamen muaf tutuluyor.

Otomobil almak için acele edenler heyecanla bekliyor: ÖTV indirimi gelecek mi?
FOTOĞRAF 16
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Son yıllarda döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle birlikte araç fiyatları yükselişe geçti. Sıfır araba fiyatlarında yaşanan yükseliş ikinci el araç fiyatlarının da artmasına neden oldu. Koronavirüs pandemisi ile birlikte başlayan üretim sıkıntısı ve çip krizi de otomobil fiyatlarındaki artışa tuz, biber ekti. Araç almanın zorlaştığı şu günlerde vatandaşlar ÖTV indirimi gelmesini dört gözle bekliyor.
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ODD tarafından paylaşılan bilgilere göre Ocak ayında otomobil satışları yüzde 17 dolaylarında azaldı. İkinci el otomobil pazarında ise satışlar büyük oranda düştü.

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Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada ÖTV indiriminin olmayacağını ifade etmişti. Yapılan açıklama:

\"Hayır, araç satışlarında bir düşme yok, araç kuyrukları var. Talepleri karşılayamıyorlar, ÖTV'yi niye indirelim? Beyaz eşyada tarihi rekorlar kırılıyor ihracatta ve iç tüketimde, ÖTV'yi niye düşürelim? Akaryakıt fiyatlarında kaybedilen vergisel vergilerin yükünü 84 milyon çekiyor. Birinin kullandığı akaryakıtı niye başkası çeksin? Biz petrol ve doğal gaz üreticisi değiliz. 2023'te doğal gaz üreteceğiz ancak şu anda doğal gazı dövizle alıyoruz. Bunu nereye kadar sübvanse edebilirim. Önümüzdeki yıl 55 milyar dolar enerji ithalatımız var. Geçici karar alınmış, piyasa canlanmış böyle bir dönemde o imkanı bitirdik.\"
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Şimdi ise hem sıfır, hem de ikinci el pazarında satışlar büyük oranda düştü. Dolayısıyla bu durum ÖTV tarafında yeni bir indirim gelir mi beklentilerini tekrardan gündeme taşıdı.
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Dolayısıyla satışlardaki bu büyük düşüşü ilk sinyal olarak yorumlayabiliriz.

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Hali hazırda satışların Şubat ayında daha da düşmesi bekleniyor. Keza Şubat, Mart ve Nisan ayları otomobil sektörü için çok da parlak olmayan dönemler.
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Sonuç olarak kısa vadede sıfır otomobillerde bir ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Tabi ki bu beklentiler karşılık bulur mu, yoksa bulmaz mı bunu bize zaman gösterecek.

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Olur da ÖTV tarafında bir indirim uygulanırsa ikinci el otomobil fiyatları da ucuzlayacaktır. Bu detayı da atlamamak gerekiyor.

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Eğer şu sıralar yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız bu olasılıkları da göz önünde bulundurmanız sizin açınızdan olumlu sonuçlar verebilir.

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ÖTV nedir?


Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.
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ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

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Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir. .

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ÖTV ve KDV’nin
Farkı

ÖTV ve KDV günümüzde çok sık karıştırılan kavramlar olarak karışımıza çıkmaktadır. Aslında bu iki kavramın anlamlarına baktığımızda ben önemli farkı ÖTV’nin tek aşamalı bir vergi sistemine sahip olmasıdır. Yani alınan ürünlerden tek seferlik bir ithalat veya imalat gibi ÖTV uygulamasıyla alınılır. Fakat KDV tek seferli bir ücretlendirme değildir. Bu ürünlerin elden çıkarılırken veya alınırken yeniden ÖTV uygulanması mümkün değildir.
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ÖTV Muafiyeti

Engelli kişiler bazı gerekçeleri sağladıklarında ÖTV’den muaf olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir Engelli Sağlık Kurulu Raporu temin edilmesi olmaktadır. Bu Engelli Sağlık Kurulu’ndan alınan belgeye göre aracı alacak kişinin %90 ve üzeri oranında engel durumu bulunması gerekmektedir. Eğer aracı alacak engelli kişi aracı kullanacak durumda değil ise belirtilene göre 3. derece yakınına kadar B sınıfı ehliyeti olan kişi engelli kişinin aracını kullanmasına yardım edebilmektedir. Eğer kendileri de araç kullanabilecek derecede ise engelli kişilerde bu sahip olduğu aracı kullanabilmektedir.
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Otomobil almak için acele edenler heyecanla bekliyor: ÖTV indirimi gelecek mi?
Koronavirüs salgını, çip krizi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar otomotiv sektöründe önemli etkilere sebep oldu. Araç almak isteyen bireyler sıfır araç ve ikinci el araç fiyatlarına baktığında normal bir fiyatlandırmanın çok üstünde olan miktarları gördüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Her ne kadar bankalar yerli üretim arabaları destek amaçlı kredi faiz miktarlarını düşürse de hala normalin üstünde olan fiyatlar maalesef cep yakıyor, deyim yerindeyse sektörde yaprak kımıldamıyor. Peki sıfır otomobile ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...


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