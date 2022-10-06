ÖTV’siz araç fiyatları 2022 ne kadar? ÖTV’siz araç hesaplama nasıl yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. Vücudunda raporla belirlenmiş şekilde, belli bir oranda engeli olan engelli vatandaşların yararlanabileceği bir hak olarak bilinen ÖTV indirimi sıfır araçlarda fiyatı belli oranda değiştirmektedir. Bu indirimden yararlanma hakkı olan vatandaşlar alacağı araçta fiyatın ne kadar değişeceğini merak ediyor. Peki ÖTV’siz araç hesaplama nasıl yapılır? 2022 ÖTV’siz araç fiyatları neler? 2022 engelli araç limiti ne kadar olacak? Engelli raporu yüzde kaç olanlar ÖTV indiriminden yararlanabilir? İşte soruların cevapları.
Kanunda belirtilen maddelere göre taşıt alırken ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. İşte detaylar.
2022 ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI
FİAT EGEA
Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL
Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL
Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL
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Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL
Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL
Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL
Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL
Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL
Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL
Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL
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RENAULT CLİO
2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL
2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL
2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus - 329.444,45 TL
ÖTV’SİZ ARAÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Engelli araç alımı hesaplama işlemi karmaşık gibi görünse de basit bir formüle sahip. %90 ve üzerinde engel derecesine sahip vatandaşların elde edeceği indirim miktarını hesaplamak için şu şekilde bir örnek verilebilir:
> Vergiler dahil satış fiyatı 300.000 TL olan bir araç alacağınızı farz edin.
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> Satış fiyatı üzerinden %18 KDV bedelini hesaplayıp miktardan düşün (300.000 / 1.18 = 254.237 TL KDV’siz fiyat).
> KDV’yi çıkardıktan sonra ÖTV dahil 254.237 TL’lik satış fiyatından &80 ÖTV bedelini de düşün (254.237 / 1.80 = 141.242 TL ÖTV ve KDV’siz fiyat).
> Vergiler hariç fabrika çıkış fiyatı olan 141.242 TL’ye %18’lik KDV bedelini tekrar ekleyin (141.242 x 1.18 = 166.665 yalnızca KDV’li fiyat).
> Satış bedeli 300.000 TL olan bir otomobili ÖTV muafiyetinden faydalanarak 166.665 TL’ye satın alabilirsiniz.
Engelliler 450.600 TL altında olan tüm araçları satın alabilirler. Bu kapsamda satın alınabilecek birçok marka ve modelden birine ÖTV ödemeden sahip olabilirler. Özellikle Fiat, Dacia, Renault, Toyota gibi markaların birçok modeline ÖTV'siz bir şekilde sahip olabilirler.
ENGELLİ RAPORU YÜZDE KAÇ OLANLAR ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR?
Engel derecesi %40 ve %89 arasında olan kişiler sıfır kilometre bir araç almak istediklerinde %26,3'lük ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Engel derecesi %90 ve üzerinde olan vatandaşlar ise özel tüketim vergisinden tamamen muaf tutuluyor.