2023 Yılında İstanbul’un En İyi 5 Saç Ekim Merkezi Hangisi? En İyi Sonucu Hangi Teknik Verir
Saç ekimi işlemlerinde dünyanın göz bebeği olan İstanbul, başarılı ve dünya çapında ünlü birçok saç ekim merkezine de ev sahipliği yapıyor. Fakat özellikle yurt dışından Türkiye’ye saç ektirmek amacıyla ziyarette bulunacakların alternatif klinikler arasından tercihte bulunurken dikkat etmesi gereken belli başlı durumlar bulunuyor.
Doğru bir saç ekim merkezi tercihinde bulunmak, yapılan işlemin başarıyla sonuçlanması açısından oldukça önemli. İstanbul’da saç ektirmeden önce bilinmesi gerekenler genel hatlarıyla şu şekildedir:
• Doğru bir klinik ve doktor tercih edildiğinden emin olunmalıdır. Özellikle uzman doktorun tecrübesi ve daha önce gerçekleştirdiği operasyonlardaki başarı oranı oldukça önemlidir.
• Saç ekimi kliğinin sterilizasyon ve hijyen koşullarını karşıladığından emin olunmalıdır.
• İstanbul’da farklı hizmet standartlarına sahip olan klinikler mevcuttur. Dolayısıyla tercih edilecek kliniğin hizmet standartları en yüksek düzeyde olmalıdır.
• Klinik hakkında yazılan olumlu ve olumsuz yorumların dikkatlice incelenip en yüksek memnuniyet oranına sahip olan klinikler tercih edilmelidir.
Tüm bunlara ek olarak İstanbul’da saç ektirmeden önce bilinmesi gerekenler arasında tercih edilecek saç ekimi yöntemi de oldukça önemlidir.
İstanbul’un En İyi 5 Saç Ekim Merkezi
İstanbul’un en iyi 5 saç ekim merkezi, dünya standartlarında hizmet kalitesi ve operasyon başarı oranlarıyla ön plana çıkıyor. Başarı oranı oldukça yüksek olan bu klinikler, aynı zamanda dünyaca ünlü ve popüler saç ekim doktorlarına da ev sahipliği yapıyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce hastaya saç nakli yapan İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri, yüksek teknolojik ekipmanları ve özel saç ekim teknikleriyle de dikkat çekiyor.
Hermest Hair Clinic, İstanbul’un en başarılı ve popüler saç ekim kliniğidir. Alanında uzman doktorları, deneyimli sağlık personeli, dünya standartlarında hizmet kalitesi, üst düzey hijyen koşulları ve sağladığı ek olanaklarla 7 kez İstanbul’un en iyi saç ekim kliniği seçilen Hermest, aynı zamanda tamamen özel saç ekim tekniklerine de ev sahipliği yapıyor. Saç ekimi alanında başarısı kanıtlanmış ve klinik tarafından geliştirilen Unique Fue saç ekim yöntemi, üst düzey tutunma ve başarı vadediyor. Aynı zamanda bu teknikler, doğal saç görümünü açısından da oldukça iddialı saçlar sunuyor. Saç ekimi operasyonların Dr. Ahmet Murat sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde hizmet veren klinik, bulunduğu lokasyon ve yurt dışında ziyaretçiler için oluşturduğu transfer ve konaklama hizmetlerini de içeren paketleriyle de ön plana çıkıyor. Saç ekimi fiyatları 2000 Euro’dan başlamaktadır. Bütçe sorunu olmayan kişilerin en çok tercih ettiği kliniktir.
İstanbul’un en iyi 5 saç ekimi arasında yer alan bir diğer klinik olan Nimclinic, bünyesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dünya çapında tanınmıştır. Özellikle Avrupa’da sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi ziyaret edeceklerin ilk tercihlerinden olan Nimclinic, birçok başarılı saç ekim uzmanını bünyesinde barındırıyor. Hijyen ve sağlık koşulları açısından üst düzey bir kaliteye sahip olan klinikte, DHI, FUE ve Hibrit saç ekimi yöntemleri uygulanıyor. Nimclinic de yurt dışından ziyarette bulunacaklara çeşitli saç ekim paketleriyle alternatif hizmetler sunuyor. İstanbul, Alaşehir’de hizmet veren Nimclinic bünyesinde saç ekimi işlemlerinin yanı sıra birçok farklı estetik uygulama da yapılıyor. Saç ekimi fiyatları ortalama 20-30bin TL olan bu klinik bütçesi kısıtlı olanlar için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz.
İstanbulda hizmet veren Asmed, şimdiye dek gerçekleştirdiği başarılı saç ekim işlemleriyle ön plana çıkmayı başardı. Dünyanın farklı bölgelerinden en çok hasta ağırlayan kliniklerden olan Asmed’te başarısı kanıtlanmış KEEP saç ekim tekniğini kullanılıyor. Asmed’te saç ekimi operasyonları kliniğin kurucusu olan Dr. Koray Erdoğan yönetiminde uygulanmaktadır. Greft başına 2,5 Euro bir ücretlendirme sistemleri var.
İstanbul’un en iyi 5 saç ekim merkezi arasında yer alan Hair of Istanbul, oldukça köklü geçmişiyle ön plana çıkan bir kliniktir. Farklı saç ekim tekniklerinde oldukça deneyimli olan Hair of Istanbul’da dünyaca ünlü uzman doktorlar da bulunuyor. Saç ekimi fiyatları 3000 Euro’dan başladığı bilinmektedir.
Elithair, İstanbul’un saç ekiminde ön plana çıkan ve başarılı bir diğer kliniğidir. Kompleks hizmet paketleri ve başarı oranı yüksek operasyonlarıyla fark yaratmayı başaran Elihair, üst düzey bir deneyim vadediyor. Klinikte yapılan saç ekimi işlemleri, doğal bir saç görünümü ve yüksek standartta başarı oranı vadediyor. Saç ekimi fiyatları 2000-3500 Euro arasındadır.
Saç ekimi, kişinin görünümünü doğal bir şekilde iyileştiren cerrahi bir işlemdir. Bu tür bir prosedürde, seçilen saç ekim merkezinin deneyimi, uzmanlığı ve itibarı çok önemlidir. En iyi saç ekim merkezini seçerken dikkate alınması gereken kriterleri aşağıdadır:
İstanbul’da saç ekim fiyatları, özellikle yurt dışından saç ektirmek isteyenler için oldukça önemli avantajlar sunuyor. Verimlilik, başarı ve performans açısından oldukça iddialı olan İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri, fiyat bakımından da son derece caziptir. Bununla birlikte saç ekimi işlemlerinde fiyatları belirleyen belli başlı faktörler vardır.
Bunlardan en önemlisi işlem kapsamında yapılacak kök naklidir. Ekilecek greft sayısı, saç ekimi fiyatları üzerinde en önemli belirleyicidir. Bunun yanı sıra;
• Klinik tarafından verilen hizmetin standartları,
• Kliniğin daha önceki operasyonlarda başarı oranı,
• Operasyonu gerçekleştirecek hekimin tecrübesi,
• Sağlık personellerinin deneyimi,
• Teknolojik ekipman kullanımı,
• Tercih edilecek olan saç ekim tekniği
Başta olmak üzere Türkiye’de saç ekim fiyatları üzerinde belirleyici olan birçok faktör bulunuyor.
Saç ekimi uygulamalarında günümüzde geliştirilmiş birçok farklı teknik mevcuttur. Tüm bu tekniklerin gelişiminde Türkiye’de hizmet veren kliniklerin katkısı oldukça yüksektir. Bununla birlikte her saç ekim tekniği aynı oranda başarı vadetmez. Özellikle FUE ve DHI gibi saç ekim teknikleri, son dönemde kullanılan en etkili yöntemlerdir. FUE tekniği, tamamen doğal bir saç görünümü ve yüksek düzeyde başarı oranı vadeder. Dolayısıyla FUE tekniği, birçok saç ekim kliniği tarafından yaygın olarak kullanılan ve önerilen yöntemdir.
Saç ekiminden önce dikkat edilmesi gereken pek çok farklı durum bulunduğunu söylemek mümkündür. Operasyondan önce kişinin genel sağlık durumunun doğru şekilde tespit edilmesi, ancak yapılan doğru ve etkili tetkiklerle mümkündür. Dolayısıyla operasyondan önce mutlaka uzman doktorun görüşleri çerçevesinde hastaya gerekli tetkikler yapılmalıdır.
Aynı zamanda operasyondan önce alkol ve sigara gibi zararlı maddelerin kullanımından uzak durmakta fayda vardır. Saç ekimi uygulamaları son derece küçük de olsa bir risk içerir. Bu doğrultuda operasyonun yapılacağı kliğin mutlaka güvenilir olması ve klinik bünyesinde olası risklere karşı tüm önlemlerin alındığından emin olunmasın da fayda vardır.