ABD Basın Bülteni 101: Amerika basın bülteni dağıtımı hakkında bilmek istedikleriniz

Basın bülteni dağıtımı, markanın kamuoyunu bilgilendirmek için hazırladığı haber içeriklerinin haber portalları, TV, gazete ve dergi gibi mecralarda yayınlanması için gönderilmesini kapsar. Online basın bülteni dağıtımı için farklı yöntemler bulunur. Bunlardan ilki medya listeleri aracılığıyla basın bültenlerinin doğrudan gazetecilere ulaştırılmasıdır. Haber ajansları aracılığıyla da basın bültenleri dağıtılabilir. Ayrıca medya işbirlikleriyle de nokta atışı seçilen mecralarda

mümkün olur. Örneğin fintek alanındaki bir şirketin ABD (USA) basın bülteni dağıtımında Yahoo! Finance ile çalışılabilir.