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ABD Basın Bülteni 101: Amerika basın bülteni dağıtımı hakkında bilmek istedikleriniz

Markanız ülke sınırlarını aşıp yeni pazarlara açıldığında, o ülkelerdeki hedef kitlenizle sizi buluşturacak en hızlı halkla ilişkiler yöntemi basın bülteni yayınlatmadır. Gelin basın bülteni nedir ve basın bülteni nasıl yazılır sorularından başlayalım ve örneğin USA’da basın bülteni dağıtımı için neler yapılması gerektiğini tek tek ele alalım.

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17:04 . 14/06/2023 Çarşamba
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ABD Basın Bülteni 101: Amerika basın bülteni dağıtımı hakkında bilmek istedikleriniz

ABD Basın Bülteni 101: Amerika basın bülteni dağıtımı hakkında bilmek istedikleriniz

Globalleşme, glokalleşme derken, son yıllarda pek çok akım geldi geçti ama kalıcı olan tek şey artık markalar için sınırların olmadığı. Gerek ülkeler arası sınırlar, gerekse yapılacak pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarında markalar için sınır yok. Bu yüzden markaların, iletişim çalışmalarını planlarken, kısa vadede en hızlı sonuç alacaklardan, uzun vadeli halkla ilişkiler yatırımlarına kadar, pek çok alternatifi göz önünde bulundurması gerekiyor. Basın bülteni dağıtımı, bu yöntemler arasında en hızlı olanlardan biri. Diyelim ki markanızı Amerika’da pazarlamak istiyorsunuz. Basın bülteni nedir, basın bülteni konusu nasıl belirlenir sorularından başlayarak, sizin için ABD basın bülteni dağıtımını anlatıyoruz. (Amerika’da basın bülteni dağıtımı için Online PR Servisi
’in ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz.) SEO uyumlu basın bülteni yazımı, basın bülteni dağıtımı, garantili basın bülteni yansıması, basın bülteni raporlama konularını irdeleyelim.

Basın bülteni nedir?

Şirket, kişi ya da projelere dair haber değeri taşıyan bir basın bülteni konusunun basın organlarına ve gazetecilere dağıtılmasında kullanılan etkili bir halkla ilişkiler yöntemidir. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA, basın bültenini “Hedef kitlelerde algıyı şekillendirmeye yönelik atılan adımlar” olarak tanımlar. Basın bültenleri, bireysel girişimci, KOBİ veya kurumsal şirketler nezdinde temel olarak kamuoyunu bilgilendirme ve çeşitli gelişmeleri ilgili hedef kitleye duyurma amacı taşırken, içeriği haber, bilgi, değerlendirme mesajı, röportaj gibi formatlarda hazırlanabilen online basın bültenleri kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine sesini ulaştırmak için sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

Basın bülteni nasıl yazılır?

Öncelikle basın bülteni konusu belirlenmelidir. Konunun Amerika’da basın bülteni dağıtmaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin varsa, markanın Washington ile bağlantısı gibi, yerel unsurların dahil edilmesi sağlanmalıdır. Başka markaların basın bülteni örneklerine bakılmalıdır. Halka ilişkilerin önemli kurallarından 5N 1K uyarınca basın bülteni yazımı tamamlanmalıdır. USA basın bülteni dağıtımı için B2Press’le çalışabilir, garantili basın bülteni yansımasının keyfini sürebilirsiniz.

Basın bülteninin SEO uyumlu olması ne anlama gelir?

İster Amerika’da olun, ister başka bir ülkede… Bir kurum, marka ya da kişi hakkında araştırma yapmak isteyen herkes, ilk olarak arama motorlarını kullanıyor, Google’da, Yahoo’da aratıyor. Markaların kendi faaliyet alanlarına dair sorgularda öne çıkmaları için elbette ilk adım olarak SEO çalışmalarına odaklanmalılar. Ama tek yol bu değil. SEO uyumlu basın bülteni yani arama motoru algoritmalarının kriterlerini karşılayan online basın bülteni, markaların aramalarda öne çıkması için büyük önem taşıyor. Yalnız unutmamak gerekir ki Amerika’da basın bülteni dağıtacağınız zaman, oradaki hedef kitleye ulaşmanızı sağlayacak İngilizce anahtar kelimeleri kullanmalısınız.

ABD’de basın bülteni dağıtımı sonucunda marka ve ürünlerin Amerikan medyasında daha fazla görünür hale gelmesi, kullanıcıların onları arama motorlarında daha kolay bulmasını sebep olur. Arama hacimleriyle birlikte SEO çalışmalarından elde edilen kazanımlar da artar.

Basın bülteni dağıtımı nasıl yapılır?
Basın bülteni dağıtımı, markanın kamuoyunu bilgilendirmek için hazırladığı haber içeriklerinin haber portalları, TV, gazete ve dergi gibi mecralarda yayınlanması için gönderilmesini kapsar. Online basın bülteni dağıtımı için farklı yöntemler bulunur. Bunlardan ilki medya listeleri aracılığıyla basın bültenlerinin doğrudan gazetecilere ulaştırılmasıdır. Haber ajansları aracılığıyla da basın bültenleri dağıtılabilir. Ayrıca medya işbirlikleriyle de nokta atışı seçilen mecralarda
mümkün olur. Örneğin fintek alanındaki bir şirketin ABD (USA) basın bülteni dağıtımında Yahoo! Finance ile çalışılabilir.
Basın bülteni raporlaması nedir?

Medya takibi ve basın bülteni raporlaması, basın bülteni dağıtımı sonucunda elde ettiğiniz yansımaları ve hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görmek için önemlidir. Bu sayede iletişim stratejinizi test edebilirsiniz. Etkili bir medya takibi için mecraları ilgi alanlarına göre ayırmanız, belirli periyotlarla kontrol etmeniz, hakkınızda çıkan haberleri taramanız ve haberleri içeriklerine ve ele alınış şekillerine göre değerlendirmeniz gerekir. Yalnızca haber sayısı odaklı bakmak doğru değildir. Yapılan iletişim çalışmalarının sadece sayısı göz önüne alınarak performans ölçümü yapılması beklenemez. Online basın bülteni sonrasında haberlerin kaç kişiye ulaştığı ve bunun sonucunda yaratılan algı değişimine de bakılması gerekir. Ancak algının bir gün içinde değişmesi mümkün olmadığından, basın bülteni dağıtımının, uzun vadeli uygulanması gereken bir halkla ilişkiler yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

Amerika basın bülteni dağıtımı nasıl yapılır?

ABD basın bülteni dağıtımı için, 50’yi aşkın ülkede, 24 farklı dilde basın bülteni dağıtımı hizmeti veren Online PR Servisi B2Press ile çalışabilirsiniz. Amerika basın bülteni dağıtımı hizmeti sunan B2Press, müşterilerine ülkenin en çok ziyaret edilen haber sitelerinde garantili basın bülteni yansıması sunuyor. SEO uyumlu basın bültenlerini The Associated Press gibi uluslararası haber ajanslarının yanı sıra Business Insider, Yahoo!, MSN, Benzinga, MarketWatch, Bloomberg gibi ABD merkezli medya kuruluşlarına ulaştırıyor. Online basın bülteni dağıtmak için B2Press’i tercih eden markalar düşük maliyetlerle yüksek getirili sonuçlar elde ediyor.

B2Press ile çalışarak Amerika basın bülteni dağıtımı ile marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Üstelik 300 Euro’dan başlayan fiyatlarla, 100’den fazla sitede haber olabilirsiniz. Online PR Servisi B2Press size USA basın bülteni dağıtımı kapsamında şunları sunuyor:

- SEO uyumlu basın bülteninin İngilizce yazımı

- Lider haber ajanslarından The Associated Press ile basın bülteni dağıtımı

- Haber terminallerine erişim: Bloomberg, Comtex News Network, ProQuest, Lexis Nexis, Gale Cengage Learning, Thomson West, Acquire Media

- En çok ziyaret edilen haber sitelerinde yansıması garantisi: Bloomberg, Yahoo! Finance, Business Insider, Benzinga, MarketWatch ve Digital Journal gibi

- Bir hafta boyunca medya takip ve kapsamlı basın bülteni raporlama hizmeti

Medya ilişkilerini geliştirmek için basın bülteni dağıtımı

Online basın bültenleri, markaların gazetecilerle diyalog başlatabilmesinin en kolay ve nitelikli yollarından biri. Online PR Servisi B2Press, Amerika basın bülteni dağıtımı hizmetiyle sektörel, ulusal ve küresel medya kuruluşlarıyla markanız arasında köprü görevi üstleniyor. Sosyal medya ya da arama reklamlarına kıyasla daha düşük maliyetli bir halkla ilişkiler yöntemi olan online basın bülteni dağıtımına yapılacak orta ve uzun vadeli yatırımlar, markanın hem gazeteciler ve haber kaynakları gözündeki saygınlığını hem de güvenilirliğini artırıyor.

ABD basın bülteni dağıtımı için B2Press ile çalışın

Amerika basın bülteni dağıtımı konusunda uzmanlaşan B2Press, servis modeliyle kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler ekiplerinin bir üyesi gibi çalışıyor. Basın bülteni yazımı, basın bülteni dağıtımı, garantili basın bülteni yansıması, basın bülteni raporlamasını tek bir paket kapsamında, avantajlı fiyatlarla sunuyor.

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