Pis kokulardan kurtulmanın yolu: carpex enzimatik koku giderici

Düzenli kullanımda kötü koku oluşmasını engelleyen özel formülü sayesinde Carpex koku giderici ürünü müşterilerinden tam not almayı başardı. Özellikle küçük ve havalandırmasız tuvaletlerde karşılaşılan kötü kokuları kaynağında yok eden enzimatik ürünü sayesinde hem evlerde hem de genel kullanıma yönelik tuvaletlerde temizliği koklamak mümkün. Enzimatik formülünde yer alan özel bileşenler sayesinde koku sorununa kesin çözüm getiriyor. Konsantre formda satışa sunulan Carpex koku giderici ürününü, kullanılacak alana bağlı olarak belirtilen ölçülerde sulandırılarak kullanmak mümkün. Carpex enzimatik, günlük, haftalık ve aylık olarak uygulandığında kötü kokuların oluşmasını engellerken var olan kokuların da yok edilmesini sağlıyor.

Carpex enzimatik, özel konsantre formülü sayesinde hem uzun süre kullanılabiliyor hem de farklı zorluktaki kokularla savaşabiliyor. Kullanacağınız alanın özellik ve büyüklüğüne uygun olarak seyreltme işlemi yapabilir ve ürününüzü uzun süre gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İnatçı ve yerleşmiş kokularla başa çıkmak için ürünü farklı ölçülerde su ile seyrelterek kullanmak da mümkün. Kötü kokuları kaynağında yok eden güçlü formülü sayesinde tuvalet ve ıslak alanlarınızın her zaman ferah ve hoş kokulu olmasını sağlayabilirsiniz. Evcil dostlarınızın işaretleme nedeniyle bırakacakları kötü kokuların önüne geçebilirsiniz.

Kokularla Savaşınızda Enzimatik Koku Giderici Sizin Yanınızda

Evinizde ya da ofisinizde küçük ya da daha geniş alanlarda her türlü kötü kokuyla savaşırken kullanabileceğiniz Carpex enzimatik koku giderici, özel konsantre formülü ile son derece ekonomik. Tuvalet ve lavabo gibi alanlarda giderlerde oluşan kokuyu bulup yok eden güçlü formül sayesinde ortamın her an ferah ve güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Carpex enzimatik aynı zamanda evcil dostlarınızın özel tuvaletlerinde de kullanılabilir. Yüzeylere bulaşan evcil hayvan idrarını temizledikten sonra koku giderici sprey uygulaması ile yüzeyin kokudan tamamen temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Enzimatik koku giderici sayesinde dört ayaklı dostlarınızın hatalı tuvalet alışkanlıkları edinmesini de engellemiş olursunuz. Kedi ve köpeklerde görülen bölgesini işaretleme dürtüsü nedeniyle zeminlerde oluşan idrar koku ve lekelerini tamamen giderir. Standart temizleyicilerin aksine içerdiği enzimler sayesinde kokunun kaynağını hedef alan enzimatik, tekrar eden işaretleme sorununu çözer. Enzimatik, kokuyu ortadan kaldırırken yüzeylerinize ya da giderlere zarar vermez. Düzenli kullanım ile koku oluşumunun önüne geçebileceğiniz bu özel ürüne Carpex güvencesi ile sahip olabilirsiniz.