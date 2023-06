Senatech Bilişim Teknoloji Sanayi Ticaret A.Ş. Yenilenmiş Cihazlar

Ülkemizde, her geçen gün önemi, değeri ve pazar payı artan yenilenmiş Cihazlar, teknolojinin zararlarını en aza indirmek, geleceğe yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yeni istihdam alanları oluşturmak, tüketim çılgınlığının etkisini azaltmak, hammadde tüketimini azaltmak, e-atık ile mücadele eden ve insanların tüketimine maddi katkıda bulunmak gibi birçok amacı içermektedir. Tamda bu amaçların hepsini güden, çevre dostu ve alanda yüksek kaliteyi sunan Senatech, uzman ekibi ve donanımlı alt yapısı ile sektörde parlamaya devam etmektedir.

Senatech, 2500 m2 alan üzerine kurulu bir teknoloji firmasıdır. Firma, son teknolojik cihazlarla donatılmış, en üst seviye bilgi ve deneyime sahip uzman ekibi ve muhteşem alt yapısı ile hızlı ve güvenilir hizmetler sunmaktadır. Firma, entegre, çip onarımı, cihaz hafızası arttırma ( Nand değişimi), orijinal ekranı revizesi, veri kurtarma gibi hizmetler ile mutlu müşterilerinin neredeyse her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Firmaya ait bilgi ve vermiş oldukları hizmetler için Senatech web sitesi üzerinden detaylı incelemeler yapabilirsiniz.

Senatech’in en önemli ve en etkili çalışmalarının başında Akademik ve ARGE gelmektedir. Firma tarafından yapılan neredeyse her çalışmanın akademik bir bakış açısı ve ARGE niteliği bulunmaktadır. Ancak firma bununla da yetinmeyip, çözümlerinde yapay zekânın her türlü katkısına başvurmayı ihmal etmemiştir. Firma, cihaz satışlarında ortaya koymuş olduğu çözümlerden, yenilikçi teknolojilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için gerekli ARGE’ye kadar her alanda yapay zekâyı profesyonel anlamda kullanmaktadır. Yapay zeka konusunun firma için olan değerini anlamak için Senatech’in kurucusu ve CEO'su Abdulhakim Çeliker’in, "Yapay zeka, iş dünyasında özellikle de yenilenmiş cihaz sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir. Biz de firma olarak bu potansiyelin farkındayız ve bu sebeple müşterilerimize daha akıllı ve verimli çözümler sunmak istiyoruz." İfadesi, dikkatleri üzerine çekmektedir.