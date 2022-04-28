​ Padişah lokumu tarifi: Padişah lokumu malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı ​

Padişah lokumu, lezzeti damaklarınızda kalacak buzdolabından serin serin çıkarıp servis edebileceğiz harika bir tat. İşte, padişah lokumu tarifi.
PADİŞAH LOKUMU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -1 litre süt
- -1 su bardağı toz şeker
- -1,5 su bardağı un
- -125 gram tere yağ
Arası için:
- -2 poşet krem şanti
- -1 su bardağı süt
Bulamak için:
- -1 su bardağı hindistan cevizi
Üzeri için:
- -30 adet fındık içi
PADİŞAH LOKUMU TARİFİ YAPILIŞI
- 1. Sütü, unu, tereyağını ve şekeri bir tencereye alın, güzelce karıştırın ve ocağın altını açın.
- 2. Karıştırmaya hiç ara vermeden, muhallebiniz kıvam alıp, kaynamaya başlayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra içine vanilyayı katın, karıştırın ve ocağın altını kapatın.
- 3. Sıcak sıcak borcama dökün. Eğer çok büyük bir borcamınız yoksa, 2 ya da 3 adet borcam kullanmanız gerekebilir. Muhallebiyi borcama dökerken ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin.
- 4. Buzdolabına kaldırın ve minimum 3 saat, ideal olarak ise 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.
- 5. Arası için; 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın.
- 6. İyice soğumuş olan muhallebileri dolaptan alın. Bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde kesin, krem şantiyi de sürün ve bir spatula yardımıyla rulolar yapın.
- 7. Hazırladığınız ruloları hindistan cevizi dolu bir tabağa atın ve her yerinin hindistan ceviziyle kaplanmasını sağlayın.
- 8. Ardından bir servis tabağına alın. Bu şekilde tüm lokumları hazırlayın.
- 9. Üstlerini fındıkla süsleyin ve servis edin.
PADİŞAH LOKUMU TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Padişah lokumu hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 10 dakikadır.
PADİŞAH LOKUMU'NUN KALORİ DEĞERİ
1 porsiyon padişah lokumunun kalori değeri 246/kcal'dir.
PADİŞAH LOKUMU'NUN BESİN DEĞERİ NEDİR?
- 1 porsiyon için;
- 4 gram protein
- 24 gram karbonhidrat
- 14 gram yağ
- *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.
PADİŞAH LOKUMU TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Sararken kırılmasını önlemek için, borcama dökerken ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin.