​ Padişah lokumu tarifi: Padişah lokumu malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı ​

Padişah lokumu, lezzeti damaklarınızda kalacak buzdolabından serin serin çıkarıp servis edebileceğiz harika bir tat. İşte, padişah lokumu tarifi.

PADİŞAH LOKUMU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 litre süt

-1 su bardağı toz şeker

-1,5 su bardağı un

-125 gram tere yağ

Arası için:

-2 poşet krem şanti

-1 su bardağı süt

Bulamak için:

-1 su bardağı hindistan cevizi

Üzeri için:

-30 adet fındık içi





PADİŞAH LOKUMU TARİFİ YAPILIŞI

1. Sütü, unu, tereyağını ve şekeri bir tencereye alın, güzelce karıştırın ve ocağın altını açın.

Sütü, unu, tereyağını ve şekeri bir tencereye alın, güzelce karıştırın ve ocağın altını açın. 2. Karıştırmaya hiç ara vermeden, muhallebiniz kıvam alıp, kaynamaya başlayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra içine vanilyayı katın, karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Karıştırmaya hiç ara vermeden, muhallebiniz kıvam alıp, kaynamaya başlayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra içine vanilyayı katın, karıştırın ve ocağın altını kapatın. 3. Sıcak sıcak borcama dökün. Eğer çok büyük bir borcamınız yoksa, 2 ya da 3 adet borcam kullanmanız gerekebilir. Muhallebiyi borcama dökerken ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin.

Sıcak sıcak borcama dökün. Eğer çok büyük bir borcamınız yoksa, 2 ya da 3 adet borcam kullanmanız gerekebilir. Muhallebiyi borcama dökerken ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin. 4. Buzdolabına kaldırın ve minimum 3 saat, ideal olarak ise 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.

Buzdolabına kaldırın ve minimum 3 saat, ideal olarak ise 1 gece boyunca buzdolabında bekletin. 5. Arası için; 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın.

Arası için; 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpın ve soğuması için dolaba kaldırın. 6. İyice soğumuş olan muhallebileri dolaptan alın. Bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde kesin, krem şantiyi de sürün ve bir spatula yardımıyla rulolar yapın.

İyice soğumuş olan muhallebileri dolaptan alın. Bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde kesin, krem şantiyi de sürün ve bir spatula yardımıyla rulolar yapın. 7. Hazırladığınız ruloları hindistan cevizi dolu bir tabağa atın ve her yerinin hindistan ceviziyle kaplanmasını sağlayın.

Hazırladığınız ruloları hindistan cevizi dolu bir tabağa atın ve her yerinin hindistan ceviziyle kaplanmasını sağlayın. 8 . Ardından bir servis tabağına alın. Bu şekilde tüm lokumları hazırlayın.

. Ardından bir servis tabağına alın. Bu şekilde tüm lokumları hazırlayın. 9. Üstlerini fındıkla süsleyin ve servis edin.

PADİŞAH LOKUMU TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Padişah lokumu hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 10 dakikadır.

PADİŞAH LOKUMU'NUN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon padişah lokumunun kalori değeri 246/kcal'dir.

PADİŞAH LOKUMU'NUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 porsiyon için;

4 gram protein

24 gram karbonhidrat

14 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

PADİŞAH LOKUMU TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Sararken kırılmasını önlemek için, borcama dökerken ne çok ince ne de çok kalın olmamasına özen gösterin.

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