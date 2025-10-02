PAEM 2025-2026 yedek planlaması: Kimler eğitime katılacak? Polis Akademisi 9. Dönem PAEM yedek adayları belirlendi

2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi’nde 1. yedek planlaması açıklandı. Yönetmelik gereği, intibak eğitimine katılmayan 2 asıl adayın yerine 2 yedek adayın çağrıldığı duyuruldu. Yedek adayların, 4 Ekim 2025 saat 18.00’de Polis Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesi’nde eşyalarıyla birlikte hazır bulunmaları istendi. Açıklamada, kursiyerlerin getirmesi gereken resmi istihkak kıyafetlerinden tören elbiselerine, kişisel bakım malzemelerinden eğitim için gerekli araçlara kadar detaylı liste paylaşıldı. Ayrıca yasaklı eşyalar da duyurularak, kurallara aykırı davranan adaylar hakkında idari işlem yapılacağı vurgulandı.





POLİS AKADEMİSİ'NDEN YAPILAN DUYURU





PAEM 9. Dönem (Emniyet Mensubu) İlk Derece Amirlik Eğitimi 1.Yedek Planlaması Açıklanmıştır.





2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi PAEM (Emniyet Mensubu) 9. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimi 29.09.2025 tarihi itibariyle başlamıştır.





Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinin 2. fıkrası gereğince 9. Dönem İlk Derece Amirlik İntibak Eğitimine katılım sağlamayan ve eğitimden feragat eden 2 (iki) Asıl Erkek Adayın yerine sırasıyla ilk 2 (iki) Yedek Erkek Aday çağırılacaktır.

Yedek olarak eğitime katılmaya hak kazanan adayların 04 Ekim 2025 tarihi saat 18.00’de Polis Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesinde (Adres: Çamlıca Mahallesi, 131. Sokak No:10 Yenimahalle/ANKARA) eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir.





EĞİTİME KATILACAK TÜM KURSİYERİN GETİRMESİ GEREKEN MALZEMELER

1. Genel Hizmet resmi istihkak (yazlık pantolon, yazlık tişört, yazlık kep, mont, kışlık pantolon, gömlek, gömlek altı siyah tişört, kışlık kep, bere, parka) aksesuarları ile (palaska, kelepçe, kütüklük, peç, arma), genel hizmet kışlık bot ve yazlık ayakkabı,

2. Tören kıyafeti, tören ayakkabısı, koyu lacivert desensiz kravat, koyu renk (siyah ya da lacivert) takım elbise ve yaka düğmesi iliklenebilen iki adet gömlek (beyaz veya açık mavi),

3. Terlik (siyah tek renk),

4. Kişisel temizlik ve bakım ürünleri (şampuan, sabun, tıraş malzemesi vb.)

5. Dersler ve eğitimlerde kullanılmak üzere mayo, bone, kırtasiye malzemesi.





EĞİTİM MERKEZİMİZDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER





1. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

2. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

3. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme

4. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)

5. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)

6. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler



