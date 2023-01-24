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Paris Olimpiyat Oyunları biletleri satışa çıktı mı?

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları bilet, seyahat ve konaklama paketleri satışa açıldı. Paris Olimpiyat Oyunları için bilet satışlarının ilk 2 aşaması kura çekiminden sonra satışa sunulacak. İlk etap çekilişine hak kazanmak için 31 Ocak 2023 tarihine kadar kayıt yapılması gerekecek. Peki Paris Olimpiyatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

15:49 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Paris Olimpiyat Oyunları

Paris Olimpiyat Oyunları

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı yazılı açıklamaya göre, sporseverlerin kişiselleştirilmiş bir Olimpiyat Oyunları deneyimi yaşamasını sağlayacak Paris 2024 bilet, seyahat ve konaklama paketleri satışa sunuldu.

Sporseverler, konaklayacakları süreyi, konaklama tercihlerini, ilgi alanlarına göre Paris kültürünü deneyimleyebilecekleri seçenekleri (tarih, gastronomi, moda, sağlık vb.) belirleyebilecek ve kendi Olimpiyat Oyunları deneyimlerini oluşturabilecekler.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bilet çekilişleri ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için bilet satışlarının ilk 2 aşaması kura çekiminden sonra satışa sunulacak. İlk etap çekilişine hak kazanmak için 31 Ocak 2023 tarihine kadar kayıt yapılması gerekecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilecek?

Kayıt yapanlara, 13 Şubat-15 Mart 2023 tarihleri ​​arasında çekiliş sonucunu içeren e-posta gönderilecek. İkinci çekilişin ardından ise Mayıs 2023'te biletler satışa açılacak.

Paris Olimpiyatları ne zaman yapılacak?

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.




#Paris Olimpiyat Oyunları
#2024 Paris Olimpiyat Oyunları bilet satışları
#Paris Olimpiyat Oyunları tarihi
1 saat önce
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Paris Olimpiyat Oyunları biletleri satışa çıktı mı?
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