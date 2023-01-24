Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final, yarı final ne zaman? İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri.