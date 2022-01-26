Özgün PCR testi zorunluluğu kimler için devam ediyor? PCR testinin zorunlu olduğu durumlar
ÖZGÜN HABERLER

PCR testi zorunluluğu kimler için devam ediyor? PCR testinin zorunlu olduğu durumlar

Aşı olmayan vatandaşlardan istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılığ kaldırılmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri uygulamalarınca yapılan PCR testi uygulamasında değişikliğe gidilmişti. Yapılan son değişiklikle ulaşım, eğitim gibi nedenlerle PCR testi zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, PCR testi zorunlu mu? PCR testi nerelerde zorunlu? PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı mı? İşte bu soruların yanıtı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PCR testi zorunluluğu kimler için devam ediyor? PCR testinin zorunlu olduğu durumlar
pcr testi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğu kararında değişikliğe gidilmişti. Vatandaşlar PCR testi zorunluluğunun tamamen kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor.

PCR TESTİ ZORUNLU MU, DEĞİL Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılanlara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik görevlisi vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara PCR testi ile tarama yapılması uygulaması kaldırıldı.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KİMLER İÇİN DEVAM EDİYOR?

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evleri gibi toplu ortamlarda PCR testi uygulaması devam edecek.

Genelgede, "Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek" denildi.

Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
Türkiyenin 26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan iki gruba hayati uyarı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

Kar ve fırtınadan sonra ortaya çıktılar

İstanbul Boğazı'nda kaydedildi: Yüzlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.