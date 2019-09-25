Birbirinden Farklı Pestiller

Yapımında kullanılan ana maddeye göre birçok çeşit pestil bulunmaktadır. En çok tercih edilerek pestil yapımında kullanılanları ise üzüm, erik, incir, kayısı ve dut olmakla beraber aklınıza gelebilecek her tür meyveden pestil yapılabilmekte ve pestil çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Cevizli Sucuk Ya da Köme

Halk arasında cevizli sucuk olarak da tanınan köme ise, cevizin, üzüm veya dut şırası ve nişasta ile elde edilen karışıma üç y ada dört kez bastırılması sonucu elde edilir.

Bu işlemler ile yapılan köme çeşitleri ise, şu şekilde sıralanabilir.

· İçerdiği ceviz, bal ve dut şırası ile lezzet ve enerji kaynağı cevizli köme

· Yine ceviz, bal ve dut şırası yanında fındık parçalarını da içeren besin deposu pikolalı köme

Enerji deposu olması, güçlü besin değerlerine sahip olması ve yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması nedeniyle pestil köme, tatlı ihtiyacımızı doğal yollardan karşılayabileceğimiz mucize ürünler olarak ortaya çıkmaktadır.

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Pestilin Faydaları Nelerdir?

İçerdiği maddeleri bu şekilde özetlediğimiz pestilin vücuda ve insan sağlığına ise birçok faydası bulunmaktadır.

Bunlara kısaca bakacak olursak;

· Birbirinden farklı pek çok mineral ile vitamin içermesi ve ayrıca biyolojik değeri yüksek proteinlere de sahip olması nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok önemli ve faydalı bir üründür.

· Özellikle içerdiği kansere karşı etkisi kanıtlanmış selenyum minerali sayesinde her tür kansere karşı koruyucu etkisi bulunan bu doğal ürün koruyucu yönüyle de ortaya çıkmaktadır.

· İçerdiği birbirinden önemli besin kaynakları sayesinde kalp, sinir ve kas hücrelerini etkili bir şekilde çalıştırır. Kalp damar hastalıkları ile kansızlığın da çaresi bu doğal üründedir.

· Kısırlık ve iktidarsızlık gibi sorunlara da içerdiği yüksek enerji, besin, vitamin ve mineraller sayesinde çözüm olmaktadır.

· İnsan vücudu için çok gerekli olan çinko, kalsiyum, fosfor ve potasyum açısından tam bir kaynaktır.

· Vücudun hücre ve dokularının yenilenmesinde önemli bir yeri olan A, B, D, E ve K grubu vitaminlere sahip olmasının yanında vücuttaki su dengesinin korunmasına da faydası vardır.

Bu derece çok fayda ve yararı birlikte içeren bu ürünün hem kendimiz hem de yakınlarımızın tarafından yeterli miktarda tüketimini sağlamamız gerektiğini unutmamalıyız.

Çinko Deposu

Pestil içeriğinde bulunan ceviz, fındık ve bal da bulunan çinko, pestil de karşımıza tam bir depo olarak çıkmaktadır. Çinko, A vitamini ile birlikte tüketildiğinde koruyucu yönü daha fazla ortaya çıkan bir mineraldir. Ayrıca bu mineralin büyüme ve cinsel gelişimdeki payı da çok büyüktür.

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