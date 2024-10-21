Plakadan araç sorgulama 2024 araç tramer hasar kaydı sorgulama SMS

Araç plaka, hasar kaydı ve tramer sorgulama işlemlerini internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Araç plaka ve tramer sorgulama işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Araç tramer, plaka, hasar kaydı sorgulama

Açılan sekmede plaka ve sigortalı T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz.Plaka ve sigortalı vergi kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı vergi kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz. Plaka ve sürücü T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sürücünün T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz. Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Ara" butonuna tıklayınız. Almak istediğiniz aracın hasar kaydını sorgulama işlemini tamamlamış bulunmaktasınız.

SMS İle Hasar Kaydı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Hasar kaydı sorgulama işlemi de araç alım satım işlemlerinde önemli bir işlemdir. Satın alacağınız aracın daha önce kaza yapıp yapmadığını ve üzerinde hangi hasarların bulunduğu bu sorgulama işlemi sayesinde öğrenebilirsiniz. Araç hasar kaydı sorgulamasını internet üzerinden şifresiz olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra bölümden plaka ve sigortalı T.C. kimlik numarası ile sorgulama, plaka ve sigortalı vergi kimlik numarası ile sorgulama ve plaka ve sürücü T.C. kimlik numarası ile sorgulama seçeneklerinden birisi seçilerek sorgulama işlemine devam edebilirsiniz.

Tramer sorgulama işlemi de aracınızı sigorta bilgilerinin bulundurduğu bir sorgulamadır. Bu sorgulama işlemini gerçekleştirerek satın alacağınız aracın sigortası var mı ve sigorta geçmişini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için tramer internet sayfasına giriş yapmalısınız. Bu sayfaya kullanıcı bilgileri ve acente bilgileri kısmında bulunan bazı araç bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Sigorta şirketi, acente no ve ticaret sicil numarası gibi bilgileri girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Plakadan araç sorgulama

nasıl yapılır? Araç Tramer hasar kaydı sorgulamasını Sms ile ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. Sorgulamak istediğiniz otomobilini plakasını yazarak bilgileri görebilirsiniz. İşte Plakadan araç sorgulama işlemleri ve tramer hasar kaydı sms ile sorgulama bilgileri.







