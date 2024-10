Plakadan araç sorgulama 2024 araç tramer hasar kaydı sorgulama SMS

Açılan sekmede plaka ve sigortalı T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz.Plaka ve sigortalı vergi kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sigortalı vergi kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz. Plaka ve sürücü T.C. kimlik no ile hasar kaydını sorgulama işleminizi yapacaksınız; aracın plakasını, sürücünün T.C. kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giriniz. Girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra “Ara" butonuna tıklayınız. Almak istediğiniz aracın hasar kaydını sorgulama işlemini tamamlamış bulunmaktasınız.