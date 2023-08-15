Polis Akademisi Başkanlığı son dakika açıklaması ile PMYO başvuru sonuçları erişime açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. 31 Temmuz – 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Alımlar 2 bin erkek, 500 kadın olacak şekilde gerçekleştirilecek.

PMYO PARKUR VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Ancak 2023-2024 PMYO 2500 polis alımı mülakat ve parkur sınav tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sınav tarihleri açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

2023 PMYO SINAV ÜCRETİ

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 700.00 TL (yedi yüz) olan sınav başvuru ücretini 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 09.00'dan 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Polis Akademisi PMYO başvuruları 9 Ağustos günü son buldu. Başvuru sonuçları da 10 Ağustos günü erişime sunuldu.

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.







