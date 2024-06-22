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2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? EGM ve PA ile Bekçi alımı başvuru ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Gözler şimdi 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları ve tarihlerinde. Peki, bekçilik başvurusu ne zaman 2024? Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru ekranı açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler? İşte ayrıntılar...

10:40 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bekçi alımı
Bekçi alımı

2024 yılının ilk Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için tüm dikkatler Polis Akademisi Başkanlığı duyurularına çevrildi. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Polis Akademisi bekçi alımı başvuru kılavuzu ile başlayacak olan başvurular için henüz bir açıklama gelmedi. Peki, bekçi alımı şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 YAPILACAK MI, NE ZAMAN DUYURULACAK?

Haziran ayının son günleriyle gözler EGM'ye çevrildi. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


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