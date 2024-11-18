2025 yılı POMEM polis alımı için düğmeye basıldı. Polis alımı başvuru tarihleri ve şartları, polis memuru olma hayali kuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 12 bin polis memuru alımı yapılacağını müjdeledi. İşte 32. Dönem POMEM Polis alımı başvuru kılavuzu ve yaş sınırına ilişkin detaylar...

POMEM 12 Bin Polis Memuru Alımı Ne Zaman?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 32. Dönem POMEM başvurularında toplamda 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımın, hem lisans hem de ön lisans mezunu adaylar için gerçekleştirileceği belirtiliyor. Lisans mezunu adaylar için 9 bin 600 kadro açılırken, ön lisans mezunlarından ise 2 bin 400 polis memuru alınacak. Alımların, erkek ve kadın adaylar arasında belirli bir oranla yapılacağı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek, 1.440 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, ön lisans mezunlarından ise 2 bin 40 erkek, 360 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 400 polis alımı yapılacağını açıkladı. Yeni polisler, Türk polis teşkilatının gücüne güç katacak ve ülkenin güvenliği için görev alacak.

POMEM 12 Bin Polis Alımı İçin Başvuru Şartları

2025 EM başvurusu yapacak adayların yerine getirmesi gereken bazı temel şartlar bulunuyor. Bu şartlar, fiziksel yeterlilik, eğitim durumu, sağlık koşulları ve güvenlik soruşturması gibi kriterleri içeriyor. Adayların, belirli gereklilikleri karşılamaları bekleniyor: T.C. vatandaşı olmak, Lisans veya ön lisans mezunu olmak (yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliğin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekiyor), KPSS'den belirlenen taban puanı almak, Yaş şartı: Adayların, başvuruyu yapacakları yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Boy ve kilonun belirli standartlara uygun olması, Silah taşıma ve görev yapma engeli olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmek. Başvurular için adaylardan ayrıca siyasi parti üyeliği, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı gibi çeşitli sağlık ve güvenlik şartları da talep ediliyor.

POMEM Başvuruları Başladı Mı?

Polis alımı için Ön Başvurular 2025 yılı içerisinde yapılacak. Her yıl yeni yılın

başlarında ya da Mart aylarında yapılan Polis alımı için 32. Dönem POMEM

kapsamında da aynı zamanlarda ilan yayımlanacaktır.

KONTENJANLARIN DAĞILIMI

Lisans Mezunu Kontenjan:

8.160 Erkek

1.440 Kadın

Ön Lisans Mezunu Kontenjan:

2.040 Erkek

360 Kadın

POMEM 2025 Başvuru Tarihleri

POMEM başvuruları, her yıl olduğu gibi Polis Akademisi tarafından belirlenen tarihlerde alınacak. 2024 yılı başvuruları 4-14 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. Ancak Polis Akademisi, başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Adaylar, başvuru tarihlerini ve diğer detayları takip ederek başvuru süreçlerine katılabilecekler.

POMEM ALIMI İÇİN KPSS GEREKİYOR MU?

POMEM alımlarında adaylardan KPSS şartı aranacak. 2023 ya da 2024 yılı

KPSS Puanı kullanılacağı tahmin ediliyor.. Bu noktada POMEM alımlarında

özel olarak, Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

gereklidir.

Şehit ya da vazife malullerinin eş veya çocukları için P3 PUAN türünden en az

48 puan almış olmak zorundadır.







