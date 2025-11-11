Pontus seferi öncesi saray karışıyor: Mehmed: Fetihler Sultanı 58. bölümde neler olacak?

TRT 1’in büyük ilgi gören tarihi dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 11 Kasım Salı akşamı yayınlanacak 58. bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden zaferle dönmesinin ardından Karadeniz’in stratejik bölgesi Pontus İmparatorluğu’na yöneliyor. Osmanlı’nın kuzeydeki hâkimiyetini pekiştirmeyi hedefleyen Sultan, kara ve denizden iki cepheli büyük bir sefer planı kurarken, hem cephede hem de sarayda dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak.





Yeni fetih rotası: Karadeniz ve Pontus İmparatorluğu

Osmanlı’nın kuzeydeki sınırlarını güçlendirmeyi hedefleyen Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden elde ettiği zaferin ardından ordusunu yeni bir sefere hazırlıyor.





Yeni hedef, Trabzon merkezli Pontus İmparatorluğu. Karadeniz’in doğu ucunda stratejik öneme sahip bu bölge, hem ticaret yollarının hem de deniz güvenliğinin merkezinde yer alıyor.





Sultan Mehmed, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli bir plan hazırlayarak tarih sahnesine bir kez daha adını altın harflerle yazdırmayı amaçlıyor. Bahadır Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Karadeniz’den Pontus surlarını topa tutarken, Bali Bey yönetimindeki akıncı kuvvetleri karadan “Yılanlı Kale” üzerine yürüyecek. Ancak bu sefer, sadece coğrafi değil, aynı zamanda diplomatik bir meydan okuma niteliğinde olacak.

“Alamut’tan bile güçlü” kale: Yılanlı Geçidi

Yeni bölümde ordunun önüne çıkan en büyük engel, “Alamut’tan bile güçlü” olarak anılan Yılanlı Kale olacak. Pontus’un kuzey hattını koruyan bu kale, hem geçitleri hem de stratejik tepeleri kontrol ediyor. Sultan Mehmed, ordusunu ikiye bölerek hem denizden hem karadan eşzamanlı bir kuşatma planlıyor.





Tüm bu gelişmeler, dizide tarihsel gerçekliğe dayalı taktik sahnelerle destekleniyor; izleyiciyi hem askeri hem de stratejik açıdan yoğun bir atmosfer bekliyor.





Sarayda gerilim: İhanet ve güç savaşları

Savaş meydanı kadar saray da bu bölümde gerilim dolu. Sultan’a yakın isimler arasında güven krizi baş gösteriyor. Vlad, görünürde Mehmed’in yanında olsa da gizli bir planın peşinde. Zeynel, ihanetin izini sürerken kendisini ölümcül bir oyunun ortasında bulacak.





Öte yandan Kurtçu Doğan, hem kardeşiyle hem de dostuyla sınanacak. Bu iç mücadele, Mehmed’in hem tahtını hem de fethini tehlikeye sokacak kadar derinleşiyor.

Tarihin akışını değiştirecek hamleler

“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın 58. bölümü, Osmanlı’nın Karadeniz’deki hâkimiyetini sağlamlaştırdığı dönemi ekrana taşıyor.

Gerçek tarihsel olaylardan ilham alan yapım, bu hafta stratejik kararlar, askeri planlar ve saray entrikaları ile izleyiciyi yeniden ekran başına kilitleyecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı 58. bölüm fragmanı



