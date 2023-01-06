Portakallı Kereviz Yemeği Tarifi- Zeytinyağlı portakallı kereviz yapılışı, malzemeleri Kış sebzelerinden olan kerevizi tüketmek buruk tadı sebebiyle zor olabiliyor. Kerevizin tadını bu sebeple sevmeyenlerin sayısı da fazladır. Sağlık için birçok faydası bulunan kerevizi en lezzetli şekillerinden biri portakallı kereviz tarifini mutlaka denemelisiniz. Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi, pratik ve lezzetli ve sağlıklı bir seçenek. Peki, portakallı kereviz yemeği nasıl yapılır? İşte nefis portakallı kereviz tarifi...

Abone Ol