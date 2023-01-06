Portakallı Kereviz Yemeği Tarifi- Zeytinyağlı portakallı kereviz yapılışı, malzemeleri

Portakallı kereviz tarifi kış aylarında yapılabilecek sağlıklı yemek tariflerindendir. Kereviz, A ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir, güçlü bir antioksidandır, sindirimi düzenlediği ve gözleri koruduğu kabul edilir. Ve sıkı durun: Doğru yöntemlerle pişirildiğinde 100 gramı sadece 16 kalori içerir. Portakallı kereviz yemeği nasıl yapılır?
PORTAKALLI KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİ
Portakallı Kereviz Malzemeleri
2 adet orta boy kereviz
1 adet soğan
orta boy 2-3 adet havuç
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı portakalın suyu
1 avuç kereviz yaprağı
1 çay kaşığı tuz
Portakallı Kereviz Yapılışı
Kerevizin ve havuçların kabuklarını soyun. İri şekilde dilimleyin.
2- Küçük küpler halinde doğranmış soğanları tencerenin içine koyduğunuz zeytinyağının üzerine ekleyip hafifçe soteliyoruz.
3- Üzerine kereviz ve havuç dilimlerini ekleyip karıştırın.
4- Üzerine portakal suyu ve tuz ilave edip yeniden karıştırın ve kapağı kapalı vaziyette küçük ocakta kısık ateşte pişirin. Havuç istediğiniz yumşaklığa ulaştığında tencerenin altını kapatabilirsiniz.
5- Üzerine ince kıyılmış kereviz yapraklarını serpin en az 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun.
KEREVİZ NEYE İYİ GELİR?
- Ödem atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliği bulunur.
- Kolesterolü düşürür.
- Lif açısından zengindir, kabızlığa karşı faydalıdır.
- Sindirime yardımcı olur, mide asidini dengeler.
- Yüksek tansiyonu düşürür, damar sağlığını korur.
- İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.
- Beyin için koruyucu bir etkiye sahiptir.