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Portakallı Kereviz Yemeği Tarifi- Zeytinyağlı portakallı kereviz yapılışı, malzemeleri

Kış sebzelerinden olan kerevizi tüketmek buruk tadı sebebiyle zor olabiliyor. Kerevizin tadını bu sebeple sevmeyenlerin sayısı da fazladır. Sağlık için birçok faydası bulunan kerevizi en lezzetli şekillerinden biri portakallı kereviz tarifini mutlaka denemelisiniz. Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi, pratik ve lezzetli ve sağlıklı bir seçenek. Peki, portakallı kereviz yemeği nasıl yapılır? İşte nefis portakallı kereviz tarifi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portakallı Kereviz Tarifi: Sağlıklı ve lezzetli portakallı kereviz yemeği yapılışı, püf noktaları, malzemeleri
Portakallı kereviz yemeği

Portakallı kereviz tarifi kış aylarında yapılabilecek sağlıklı yemek tariflerindendir. Kereviz, A ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir, güçlü bir antioksidandır, sindirimi düzenlediği ve gözleri koruduğu kabul edilir. Ve sıkı durun: Doğru yöntemlerle pişirildiğinde 100 gramı sadece 16 kalori içerir. Portakallı kereviz yemeği nasıl yapılır?

PORTAKALLI KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİ

Portakallı Kereviz Malzemeleri

2 adet orta boy kereviz

1 adet soğan

orta boy 2-3 adet havuç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı portakalın suyu

1 avuç kereviz yaprağı

1 çay kaşığı tuz

Portakallı Kereviz Yapılışı

Kerevizin ve havuçların kabuklarını soyun. İri şekilde dilimleyin.

2- Küçük küpler halinde doğranmış soğanları tencerenin içine koyduğunuz zeytinyağının üzerine ekleyip hafifçe soteliyoruz.

3- Üzerine kereviz ve havuç dilimlerini ekleyip karıştırın.

4- Üzerine portakal suyu ve tuz ilave edip yeniden karıştırın ve kapağı kapalı vaziyette küçük ocakta kısık ateşte pişirin. Havuç istediğiniz yumşaklığa ulaştığında tencerenin altını kapatabilirsiniz.

5- Üzerine ince kıyılmış kereviz yapraklarını serpin en az 2-3 saat dinlendirin. Afiyet olsun.

KEREVİZ NEYE İYİ GELİR?

  1. Ödem atılmasına yardımcı olur ve idrar söktürücü özelliği bulunur.
  2. Kolesterolü düşürür.
  3. Lif açısından zengindir, kabızlığa karşı faydalıdır.
  4. Sindirime yardımcı olur, mide asidini dengeler.
  5. Yüksek tansiyonu düşürür, damar sağlığını korur.
  6. İdrar ve mesane problemleri durumunda iltihabı azaltır.
  7. Beyin için koruyucu bir etkiye sahiptir.
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