PTT çalışma saatleri: Postaneler bugün kaça kadar açık?

09:1428/10/2025, Salı
Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne sayılı günler kala, 28-29 Ekim tarihleri için PTT’lerin çalışma saatleri araştırılıyor. Özellikle 28 ve 29 Ekim tarihlerinde postanelerde işlem yapacak olanlar, şubelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki postaneler bugün kaça kadar açık? İşte PTT çalışma saatleri.

PTT’de işlemi olanlar, PTT kargo ve şube çalışma saatlerini öğrenmek için sıkça araştırma yapıyor. PTT’nin açılış ve kapanış saatlerini bilmek, işlemlerini zamanında gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

28 Ekim’de bankalar açık mı?

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ulusal Bayram olarak kabul ediliyor ve 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. Yani 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olacak.

Bu nedenle bankalar, PTT şubeleri, noterler ve kamu kurumları öğleden önce açık, öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde bankalarda işlem yapılabilecek, ancak 13.00 itibarıyla şubeler kapanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil kapsamında tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da kapalı olacak. Bu tarihte hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek. Resmî tatil nedeniyle kamu kurumlarının tamamı, noterler ve PTT şubeleri de kapalı olacak.

