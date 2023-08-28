Süper Lig puan durumu
Süper Lig
, Türkiye'nin en popüler spor organizasyonlarından biridir. Lig, her hafta binlerce futbolsever tarafından takip edilmektedir. Süper Lig'in şampiyonu, ligde en çok puan toplayan takımdır. Şampiyon takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanır. Ligin ikincisi, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanır. 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig’de 20 takım oynamakta. Futbolseverler güncel
puan durumu
tablosunu merak etmekte. İşte Süper Lig puanları son durum.
Süper Lig puan durumu
Süper Lig puan durumu
1. Lig puan durumu
1. Lig puan durumu
Süper Lig canlı skor
Süper Lig canlı skor
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1 saat önce