Süper Lig

, Türkiye'nin en popüler spor organizasyonlarından biridir. Lig, her hafta binlerce futbolsever tarafından takip edilmektedir. Süper Lig'in şampiyonu, ligde en çok puan toplayan takımdır. Şampiyon takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanır. Ligin ikincisi, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanır. 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig’de 20 takım oynamakta. Futbolseverler güncel

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