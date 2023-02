Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ramazan ayının her on günlük diliminin önemi konusunda Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır.” 2 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023 Ramazan ayının ikinci 10 günüdür. İkinci on gününün mağfiret günleri olduğu haber verilen Ramazan-ı Şerif ayının ikinci on günlük diliminde mağfiret mâniasına bağlı olarak Allah Teâla’nın rahmeti talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca “Yâ Ğaffâra’z-Zünûb” “Ey tüm günahları çokça bağışlayan!” zikrine devam edilir.