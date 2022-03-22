Özgün Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?
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Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?

Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Müslümanlar için bir sevinç kaynağı olan mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Oruç ayı ne zaman başlıyor? 2022 en güncel haliyle sizler için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Müslümanların kavuşmak için gün saydığı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Cennet kapılarının açıldığı cehennem kapılarının kapatıldığı bu ay ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 11 ayın sultanı Ramazan 1 Mayıs 2022'de sona erecek.
  • 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Bayram arife günü ile birlikte 3.5 gün sürüyor. Ancak arife, pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram tatili hafta sonu tatili ile birlikte toplam 5 gün sürecek. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu günlerin de dahil edilmesi halinde bayram tatili 9 güne çıkabilir. Açıklamalar bekleniyor.

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