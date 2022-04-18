Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? 2022 Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayram tatili için plan yapan binlerce kişi Ramazna Bayramı'na kaç gün kaldığını ve hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Bu yıl hafta sonu ile birleştiğinde 5 gün veya daha fazla olacağı konuşulan Ramazan Bayramı tatilinin hangi günlerde olacağı bilgisi içeriğimizde.

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan Bayramı'na bugün itibariyle 12 gün kaldı. 12 gün sonra Ramazan Bayramı arefesi yaşanacak.

1 Mayıs Pazar Arefe günü

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 1'inci günü

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 2'inci günü

4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 3'üncü günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 1 Mayıs pazar günü başlayacak. Arife günü yarım gün tatil olarak sayılacak. Ardından Ramazan Bayramı'nın 1. günü pazartesi başlayacak ve son günü Çarşamba ile resmi tatil bitecek.

Önceki haftanın hafta sonu dahil edildiğinde 5 gün olarak değerlendiriliyor.

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Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinden sonraki günler de tatil sayılıp iki hafta sonu ile bayram tatilleri birleştirilmişti. Bu düzen devam ederse perşembe ve cuma günleri de tatil olabilir. Böylece bayram tatili 9 güne uzayabilir ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.