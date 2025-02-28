Ramazan ayı bereket ayı olarak da bilinir. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi yayımladı. Bununla birlikte İslam alemi açısından kutsal kabul edilen 2022 Ramazan ayı başlangıcı ve bitişi belli oldu. Peki Ramazan ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mart 2025'de başlayacak olan oruç 29 Mart 2025'de sona erecek.

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ

2025 Ramazan Ayı başlangıç ve bitiş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde belirlendi. 2025 yılında Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. Bu süreç boyunca Müslümanlar oruç tutacak, ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak kendilerini yenileyecekler.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan ile ilgili güncel bilgiler ve dini takvim detayları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.







